L'année 2018, une "année morose" pour les salles de cinéma du Nord Franche-Comté

Franche-Comté, France

"Une année morose". Voilà comment la directrice du Pathé Gaumont de Belfort, Bethy Andrieu, dresse son bilan 2018. Aucun chiffre n'est communiqué, mais la fréquentation est en très nette baisse. "Il y a eu plusieurs effets comme la coupe du monde, l'été caniculaire. Bon nombre de spectateurs sont allés se promener, se balader. La fin d'année était un peu mieux que ce que l'on prévoyait. Mais il y a toujours des années un peu moins savoureuses pour nous : l'année 2018 en est une."

-7% d'entrées par rapport à l'an dernier à Audincourt

La tendance étant nationale, les chiffres ne sont pas bons non plus à Audincourt. Le directeur de Mégarama, Christian Bouchu, estime une baisse de la fréquentation de 7% par rapport à l'année dernière. Lui met également en cause la programmation. "Ce n'était pas une grande année de cinéma, estime-t-il. Les films américains sont souvent sans imagination ; les Marvel à bout de souffle et des films français trop médiocres en général".

Pourtant, parmi les cinq films qui ont fait le plus d'entrées, trois sont des productions françaises. Les Tuches 3 d'Olivier Baroux arrivent en tête avec cinq millions de billets vendus, viennent ensuite la Ch'tite Famille de Dany Boon (5,6 millions) et Le Grand Bain de Gilles Lellouche (4,2 millions).