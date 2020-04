L'annulation des festivals In et Off d'Avignon : un tsunami économique pour la cité des papes

Pour le festival In son directeur, Olivier Py, qui avait dévoilé sa programmation il y a une semaine de cela, réunira un conseil d'administration exceptionnel lundi prochain afin d'entériner une annulation désormais incontournable. Pour le festival Off, ses organisateur se concertent ce mercredi pour évaluer la situation, de possibles alternatives et prendre une décision sur une manifestation là aussi qui était quasiment ficelée. C'est un naufrage économique tant pour la ville d'Avignon et ses alentours que pour tous les participants à ce rendez-vous culturel et touristique majeur.

Un moment clé sur l'année pour nombre de commerçants et professionnels locaux mais aussi pour les artistes , techniciens et saisonniers

En gros les deux festivals , In et Off, affichent comme l'an dernier en terme de retombées économiques des montants de 25 millions d'euros pour le In et 80 millions pour le Off sur le territoire du Grand Avignon . Trois semaines décisives pour la restauration, l'hôtellerie, les campings, les locations et sous-locations car il est bon de le rappeler que nombre de propriétaires et lieux d’hébergement font obligatoirement le plein à ce moment là . Les commerces de toutes natures font pour beaucoup en trois semaines prés d'un quart de leur chiffre annuel. Pour les troupes et techniciens le manque a gagner sera colossal. Le festival In représente en juin et juillet 750 salariés, dont 340 saisonniers et environ 300 techniciens plus 1600 emplois indirects . Pour le off, 1 592 spectacles l'an passé, et plus d'un million trois cent mille entrées , ce sont 10 000 professionnels présents récence la CCI de Vaucluse dont plus de trois mille programmateurs de spectacle vivant qui n'auront pas la vitrine de ce marché avignonnais essentiel .

La ville d’Avignon investit dans l'accueil et la logistique du festival

La municipalité investit pour la manifestation 950 000 euros en fonctionnement, 215 000 euros pour assurer la sécurité et plus 800 000 euros de prestations en nature et met a disposition de nombreux lieux patrimoniaux. La ville mobilise de plus ses agents chaque été pour la propreté et ajoute 14 agents saisonniers en juillet intra-muros ( budget : 41.000 €). Quant au nettoyage d'après festival de l'hyper-centre qui demande le recours a une société spécialisée sur trois jours : c'était l'an dernier 161.351 € TTC.

En terme de fréquentation touristique le temps du festival est un moment clé ne serait-ce que pour les visites du palais des Papes qui durant l'été programme toujours une grande exposition comme celle prévue cette fois du peintre chinois Yan Pei-Ming.

Il y a aussi des retombées auxquelles on ne pense pas tout de suite mais par exemple si la SNCF fait la promotion chaque année du festival d'Avignon. C'est qu'en terme de billetterie le bénéfice pour la société avoisine les six millions d'euros. Tout le monde est unanime en tout cas dans la cité des papes , un vrai coup dur ! Depuis sa création en 1947, le Festival n'avait été annulé qu'une fois, en 2003, à peine démarré pour cause de conflit des intermittents.