L'Apéro des Copains des Halles de Dijon s'arrête, victime de son succès

Le rendez-vous était devenu incontournable à Dijon. Chaque deuxième dimanche du mois, de 11h à 14h, les Halles de Dijon accueillaient plusieurs centaines de visiteurs venus profiter de l'Apéro des Copains. L'évènement avait lieu le deuxième dimanche de chaque mois. Un véritable succès qui contraint pourtant aujourd'hui les organisateurs à stopper l'évènement. "Les dijonnais et les touristes venaient par centaine chaque dimanche. Il y avait beaucoup trop de monde… nous ne sommes plus en mesure d'assurer la sécurité", rapporte Erika, membre de l'association L'Apéro des Copains et commerçante aux Halles.

Erika, membre de l'association L'Apéro des Copains tient le stand de produits corses dans les halles de Dijon © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Chaque dimanche, un agent était réquisitionné pour s'occuper de la sécurité… trop peu pour la mairie qui demande à l'association au moins trois agents de sécurité. "On nous a aussi expliqué qu'il faudrait installer un poste de secours à l'intérieur des Halles. En soit, c'est normal… mais c'est très dur de trouver des bénévoles. Il s'agit quand même d'être disponible un dimanche par mois, et ce n'est pas envisageable pour tout le monde." En attendant de trouver des solutions, l'évènement est donc mis sur pause. "On espère revenir vite. Ce n'est qu'un au revoir", souffle Erika.