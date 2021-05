L'après The Voice pour Tom Rochet et Aëlwenn Mistler, deux nord francs-comtois toujours passionnés

Le Belfortain, Tom Rochet, avait atteint la finale de The Voice en 2020 alors qu'Aëlwenn Mistler, de Mathay, avait été éliminée aux battles de The Voice Kids en 2019

The Voice, l'émission de télé crochet de TF1, les a révélés. Il y a d'abord la jeune Aëlwenn Mistler, 16 ans, originaire de Mathay dans le Pays de Montbéliard, arrivée jusqu'au 2ème tour de The Voice Kids à l'automne 2019. Et puis l'an dernier, le parcours du Belfortain, Tom Rochet, 21 ans, qui a fait vibrer tous ses fans jusqu'en finale, sans malheureusement décrocher la victoire mais une belle 3ème place. Un an plus tard, voire deux, et à la veille de finale de The Voice 2021 ce samedi soir, nous avons voulu reprendre de leurs nouvelles. Ils ne sont pas devenus des stars, mais ils sont toujours passionnés par la chanson.

Un CD 2 titres pour Aëlwenn

Autodidacte absolue, Aëlwenn Mistler et sa voix d'or ont subjugué le jury de The Voice Kids en 2019. Mais le parcours de la jeune lycéenne de Mathay s'est arrêté aux "battles". La jeune chanteuse a malgré tout continué ensuite .. justement de chanter "J'ai chanté pour un défilé de mode à Maîche (haut-Doubs), et j'ai défilé aussi, et comme j'aime la mode, c'était plutôt pas mal, et ensuite, j'ai fait une première partie d'un imitateur de Johnny". Depuis, avec la crise sanitaire, la jeune artiste a sorti un CD deux titres grâce à la cagnotte d'un concours qu'elle a remporté. En dehors de sa passion pour le chant, Aëlwenne, en 1ère au lycée Germaine Tillon à Montbéliard, envisage une formation dans la mode.

Un break artistique

Pour Tom Rochet, l'après The Voice a été différent des autres années. Avec la pandémie, pas de tournée "C'était bizarre de ne pas retrouver ceux qui nous avaient soutenus pendant l'émission, mais au final, ça m'a permis de faire un break artistique, parce que The Voice, ça pompe énormément de jus, de notre personne, donc ça m'a aidé à me ressourcer" confie le jeune artiste, qui a totalement arrêté l'athlétisme, son autre passion et talent, pour se consacrer pleinement à son apprentissage du chant "J'ai intégré l'école Music Academy International de Nancy, référence française en la matière. C'est aussi dur qu'à The Voice" explique-t-il mais "c'est une formation complète, et ça me permet de me consacrer sur mes compositions, sur ce que je veux vraiment faire comme musique".

Tom Rochet vient de sortir un single intitulé "Ombre du soir" sur son compte instagram © Radio France - Hervé Blanchard

"J'aurais dû faire The Voice cette année"

Tom Rochet a tellement progressé en un an dans cette école "que Bruno Berbérès, le célèbre directeur de casting, et parrain de l'école à Nancy, m'a dit que j'aurais dû faire l'émission cette année". Mais le Belfortain de 21 ans, qui avoue "avoir atteint un niveau de fou" sait qu'il doit encore franchir des étapes. S'il rêve toujours de remplir des grandes salles, le jeune artiste s'est déjà rapproché de Pih Poh, le rappeur belfortain, dans l'espoir d'une future collaboration. En attendant, le chanteur espère surtout retrouver son public lors de la fête de la musique. Et lui offrir sa dernière composition personnelle intitulée "Ombres du soir" disponible sur son compte instagram. Et dont voici un extrait a cappella pour France Bleu Belfort Montbéliard.