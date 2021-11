L'aquarelle "Meules de blé" peinte à Arles pourrait devenir la plus chère de Van Gogh

La célèbre aquarelle du peintre néerlandais Vincent Van Gogh "Meules de blés", peinte à Arles, est vendue aux enchères ce jeudi 11 novembre à New York. Elle est estimée entre 20 et 30 millions d’euros et pourrait devenir l'œuvre la plus chère de l'artiste.

Toutes les œuvres de Vincent Van Gogh ont une histoire mais celle-ci est particulière et pourrait devenir, ce jeudi 11 novembre, la plus chère du peintre néerlandais. L'aquarelle "Meules de blé", peinte en 1888 à Arles, est vendue aux enchères à New York, une vente qui aura lieu lors de "The Cox Collection : The Story of Impressionism", organisée par la maison Christie’s.

"Meules de blé" est estimée entre 20 et 30 millions de dollars, soit entre 17,2 millions et 25,9 millions d’euros. Si il est adjugé dans cette fourchette, le tableau pourrait ainsi devenir l’œuvre la plus chère de l’artiste, devant "La Moisson en Provence", vendue 14,6 millions de dollars en 1997 ainsi que l’huile "Sous-bois", vendue 26 millions, deux ans plus tôt, et même si la vente atteint ne serait-ce que la fourchette basse de son estimation.

Une œuvre volée par les nazis

La vente est très attendue car elle permettra de régler un lourd différend juridique entre deux familles juives et les héritiers de son dernier propriétaire américain, Edwin Cox, décédé en 2020. L’aquarelle a été réalisée en juin 1888, à Arles, étude préparatoire à l’huile sur toile "Meules de blé en Provence", peinte une semaine plus tard.

L'œuvre a d'abord était offerte par Van Gogh à son frère Théo. La veuve de celui-ci s’en sépare au profit du collectionneur parisien Gustave Fayet en 1907, puis d’un industriel berlinois, Max Meirowsky, six ans plus tard. Mais, sous la menace du régime nazi, le collectionneur juif est contraint de fuir l'Allemagne en 1938 pour Amsterdam. Il confie la toile à un marchand d’art allemand qui la revend aussitôt à Alexandrine de Rotschild, de la célèbre famille de banquiers juifs, installée à Paris. Alexandrine de Rotschild s’enfuit à son tour en Suisse quand la guerre éclate en 1939. Edwin Cox, l'homme d’affaires et collectionneur américain, l’achète en 1979. C'est lui qui en était donc le dernier propriétaire.

Peinte durant la dernière partie de la vie de Van Gogh à Arles

C’est à Arles en février 1888, que le dessin revient au premier plan dans le travail de Van Gogh. Il révolutionne alors totalement la pratique, la faisant passer de son rôle traditionnel de partie préparatoire ou initiale du processus créatif, pour devenir un moyen d’expression indépendant. Il développe un style graphique nouveau, fortement inspiré de l’art de l’estampe japonaise gravée sur bois : "J’aimerais faire des dessins à la plume, mais coloriés en aplats comme les estampes japonaises", écrit-il à son frère Theo en mai 1888.

Les "Meules de blé" appartiennent à cette série d'œuvres qui mêlent l'aquarelle et la gouache et dans lesquelles on retrouve des scènes rurales. Les spécialistes de Christie's l'ont qualifiée de "chef d'œuvre".