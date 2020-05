L'Aquarium de La Rochelle fermé pour l'Ascension prépare sa réouverture début juin

Avec ses 800 000 visiteurs par an, l'Aquarium de La Rochelle est assimilé à un grand musée. Il doit donc rester fermé en ce week-end de l'Ascension mais prépare sa réouverture. Il pourrait accueillir à nouveau des visiteurs début juin dans une ambiance beaucoup plus calme.

Imaginez, l'Aquarium de La Rochelle entièrement pour vous, ou presque ! A la réouverture, il y a aura 67% de visiteurs en moins devant les poissons : il faudra réserver un horaire de venue par internet. De quoi profiter d'une "visite VIP" selon sa directrice Ambre Besnier.

Mais ça ne sera pas pour le week-end de l'Ascension. L'Aquarium de La Rochelle n'a toujours pas le droit d'ouvrir. Avec ses 800 000 visiteurs, il est assimilé par les autorités à un grand musée, et doit donc attendre la deuxième phase du déconfinement, qui sera annoncée fin mai par le Gouverment.

Dans le tunel, de nouvelles méduses nées à l'Aquarium ont été installées pendant le confinement © Radio France - Marie-Laurence Dalle

L'Aquarium pourrait donc rouvrir début juin, c'est ce que le Maire de La Rochelle a demandé aux autorités. "On est très pressés d'ouvrir" dit Ambre Besnier, "d'une part parce que nous allons avoir besoin de recettes : nous avons continué à travailler pendant le confinement, à prendre soin des poissons, donc nous avons continué à avoir des charges de nourriture, d'électricité etc. Et puis parce que l'Aquarium n'a jamais été aussi beau, les équipes ont bien travaillé. C'est un métier de passion et c'est triste, de voir ce beau site fermé ! C'est assez douloureux".

Les poissons ne se sont aperçus de rien

La vitre qui sépare les poissons des visiteurs isole très bien les poissons. Ils sont dans leur monde. Jean-Michel Maggiorani, biologiste à l'Aquarium de La Rochelle

Les requins ne se sont pas rendu compte qu'il n'y avait plus de visiteurs © Radio France - Marie-Laurence Dalle

L'absence de visiteurs n'a pas perturbé les poissons de l'Aquarium de La Rochelle depuis le 16 mars. Ils n'ont rien changé à leur comportement, les biologistes sont formels "La vitre isole très bien de tous les bruits" explique Jean-Michel Maggiorani, "et au niveau vision, il y a un biais qui fait qu'ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe de l'autre coté".

Derrière les vitres, les poissons sont dans leur monde © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Des travaux dans les bassins

La fermeture de l'Aquarium au public a permis aux équipes techniques de faire de gros travaux : modifier des décors, ou même changer certains dispositifs. "Les aquariums ont été faits il y a 20 ans, il y a un fond qui servait à ôter les nitrites de l'eau" explique Olivier Casseron transformé en homme grenouille, il nettoie le sable du lagon caraïbe. "on change de système".

Olivier Casseron et sa collègue nettoient le sable du lagon caraïbe © Radio France - Marie-Laurence Dalle

"L'espace méduse a été revu pour pouvoir en accueillir de nouvelles, on a pu tester et mettre en place de nouvelles espèces" annonce le biologiste Jean-Michel Maggiorani.

Pas d'inquiétude pour l'avenir

Financièrement, l'Aquarium de La Rochelle (qui ne diffuse pas ses chiffres de fréquentation hebdomadaires ou mensuels, ni son chiffre d'affaire) a beaucoup perdu. C'est l'attraction touristique N°1 en Charente-Maritime. Mais sa directrice Ambre Besnier est rassurante : "nous avons la chance d'être une entreprise familiale qui agit en bon père de famille, nous avons des fonds propres qui nous ont permis d'amortir cette baisse de ressources". L'année sera déficitaire, en raison de la baisse de la jauge, mais "on a les reins solides" conclut la directrice.