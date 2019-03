L'Arboretum des Barres rouvrira au public le 20 avril avec des ambitions revues à la baisse

Nogent-sur-Vernisson, France

C'est un petit soulagement à Nogent-sur-Vernisson : l'Arboretum des Barres rouvrira bien au public au printemps prochain ! L'an passé, l'ONF, l'office national des forêts, avait annoncé qu'elle arrêtait l'accueil au public, pour des raisons financières, et que la fermeture intervenue cet hiver serait donc définitive. Depuis, la mobilisation des pouvoirs publics a permis de trouver une solution : c'est la communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais, aidée par l'Etat et les autres collectivités locales, qui va reprendre le flambeau. Mais c'est une solution provisoire, avec des ambitions clairement revues à la baisse.

25 jours d'ouverture au public en 2019

Ainsi, l'an passé, il y avait eu à l'Arboretum des Barres 150 jours d'ouverture au public. Cette année, ce sera seulement 25 jours, soit 6 fois moins ! A savoir : le 3ème week-end de chaque mois entre avril et octobre, + les jours fériés et, à la mi-octobre, la Journée de l'Arbre. Mais c'est mieux que rien, souligne Albert Février, le président de la communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais, basée à Lorris : "C'est moins qu'auparavant, mais bon ! On avait à cœur qu'il n'y ait pas de coupure avec le public et qu'on puisse continuer à ouvrir dès cette année. Pour cela, on a revu le dossier de A à Z, en trouvant des solutions beaucoup plus économiques."

Si les ambitions sont revues à la baisse, c'est donc bien parce que le budget lui-même est revu à la baisse : il tournera autour de 180 000 euros - et non pas 400 000 euros comme envisagé dans un premier temps, lors d'une réunion en septembre à la préfecture. L'Etat apportera 50 000 €, la Région Centre Val-de-Loire 60 000 €, le Département du Loiret 20 000 € ; les 50 000 € restants seront à la charge de la communauté de communes et de la communauté d'agglomération de Montargis, selon une clé de répartition qu'il reste encore à affiner. Pour rappel, l'accueil au public représentait chaque année pour l'ONF un déficit de 300 000 euros... Ce n'est donc plus du tout le même modèle économique, mais la solution n'est que provisoire, et il faudra trouver un autre mode de fonctionnement à long terme, insiste Albert Février : "C'est vraiment une solution intermédiaire, jusqu'en 2020 et la fin de l'accord-cadre entre l'Etat et l'ONF. La Région a diligenté une étude, et il va falloir que cette étude sorte assez vite pour pouvoir pérenniser ce site."

Des conventions avec 2 associations

En attendant, des conventions vont être signées avec 2 associations pour éviter à la communauté de communes d'embaucher du personnel et pour permettre aussi l'organisation de visites guidées, ainsi que l'accueil de groupes scolaires ; de son côté, l'ONF continuera de s'occuper de l'entretien des collections qui comptent 2 600 espèces d'arbres et d'arbustes. La réouverture au public aura lieu le 20 avril, c'est le week-end de Pâques.