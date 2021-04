L'Arboretum des Barres sera bien ouvert pour ce week-end de Pâques

L'incertitude dû aux nouvelles restrictions sanitaires a été grande, mais l'Arboretum des Barres, situé à Nogent-sur-Vernisson, près de Montargis, a fini par avoir le feu vert : le site lancera sa saison comme prévu, avec la réouverture au public pour le week-end de Pâques. Les visites seront possibles de 10h à 18h, du samedi 3 avril au lundi 5 avril, les parcs et jardins peuvent ouvrir et le gouvernement a accordé une certaine tolérance dans les déplacements pour ce week-end pascal.

Incertitudes à court et moyen terme

Au-delà, en revanche, c'est le grand flou : "Nous devions également ouvrir le week-end du 17 et 18 avril, mais aucune décision n'est encore prise, indique Marie Degaey, chargée de développement à l'Arboretum des Barres. Avec la limite des 10 kms, ce ne serait pas jouable. Mais nous espérons bénéficier de la limite des 30 kms du domicile tolérée pour les lieux culturels comme les bibliothèques, nous attendons la réponse de la préfecture."

D'une façon plus générale, l'avenir du site reste en suspens : en raison d'un déficit financier structurel, l'Office national des forêts a jeté l'éponge, et le relais a été pris en 2019 par la communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais, mais les pouvoirs publics sont toujours à la recherche d'une solution pérenne. Une réunion à ce sujet a d'ailleurs eu lieu, jeudi soir, entre le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie et les parlementaires du Loiret.

Le spectacle réjouissant du printemps

En attendant, c'est l'occasion idéale de profiter du printemps en se rendant à l'Arboretum des Barres ce week-end : "Le printemps est une saison vraiment à part pour l'Arboretum, souligne Marie Degaey, c'est la nature qui se réveille, les oiseaux, les bourgeons qui s'ouvrent sur les arbres, avec tout ces feuilles vert-tendre qui s'étirent, les aiguilles des mélèzes qui surgissent, c'est vraiment un spectacle réjouissant."

Le port du masque reste obligatoire, il n'y a pas de jauge en raison de l'étendue du site, mais les visites guidées sont limitées à 9 personnes à la fois, avec inscription préalable sur le site Internet de l'Arboretum. "On espère accueillir 150 à 200 personnes par jour sur ces 3 jours", conclut Marie Degaey.