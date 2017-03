L'Arboretum des Grandes Bruyères cherche un jardinier

C'est l'un des signes annonciateurs du printemps : la réouverture de l'Arboretum des Grandes Bruyères à Ingrannes ce samedi 25 mars. Avec ses magnolias, et ses méthodes naturelles depuis la création, il attire 5000 visiteurs chaque année et lance une souscription pour embaucher un nouveau jardinier

"Ca rend heureux de travailler ici". Sur sa tondeuse, Orlando Pinto, l'un des jardiniers de l'Arboretum des Grandes Bruyères à Ingrannes, donne une dernière touche aux pelouses du parc botanique, avant la réouverture au public ce samedi 25 mars. Orlando est là depuis 27 ans. Ils ne sont que deux jardiniers actuellement, avec Bernard de la Rochefoucault, le fondateur du parc, qui lui aussi donne un coup de main quand sa santé le lui permet. "Il y a beaucoup de travail" confie Orlando Pinto, "parce qu'on fait tout à la main, le déserbage par exemple. On n'utilise aucun produit chimique. Mais il faut simplement un peu d'organisation et on y arrive. Et puis si on n'a pas eu le temps de désherber un massif, les visiteurs le comprennent très bien, ils savent qu'ici on respecte la nature".

La floraison des magnolias commence tout juste en ce début de printemps © Radio France - Joséphine Amos

Un parc botanique de 14 hectares qui s'agrandit chaque année

Une nature qui continue d'éblouir Bernard de la Rochefoucauld, qui a créé ce jardin, avec sa femme, en 1972. Au volant de sa voiture de golf, il parcoure inlassablement son parc de plus de 14 hectares, qui s'est encore agrandi cette année, 200 nouveaux arbres ont été plantés. "La nature, moi je dis qu'elle a une loi d'airain, qui continue d'étonner les scientifiques. Et ici nous la laissons faire, nous laissons les insectes s'épanouir. Par exemple nous avons des hostas magnifiques (ce sont des plantes avec de grandes feuilles, que les limaces apprécient particulièrement). Des visiteurs m'ont demandé comment je faisais pour garder les feuilles intactes. Je leur ai simplement expliqué qu'ici les couleuvres qui avaient disparu, sont revenues, qu'elles mangent les limaces et que mes hostas sont tranquilles".

Pour l'entretien du jardin nous n'utilisons que des méthodes naturelles, nous laissons les insectes faire leur travail, et cela attire les oiseaux, il y ici plus d'une centaine d'espèces

Le cerisier de Corée, donné à l'Arboretum par un explorateur © Radio France - Joséphine Amos

Avec ses 7000 arbres dont 400 magnolias, 250 chênes, ses 500 cornouilliers chinois et américains, l'Arboretum des Grandes Bruyères est devenu un exemple de préservation de la biodiversité. "Une étude menée l'an dernier par des entomologistes a montré que nous concentrons ici la moitié des espèces d'insectes présentes dans le département du Loiret" explique Marie Degeay, chargée de développement à l'Arboretum. "Et comme il y a des insectes, nous avons aussi beaucoup d'oiseaux, plus d'une centaine d'espèces".

Une souscription pour recruter un nouveau jardinier

L'automne dernier, le parc a lancé une souscription, sur le site de la Fondation des Arboretums de France. Pour recruter un troisième jardinier. "Nos deux jardiniers sont très motivés, ils donnent beaucoup d'énergie, mais c'est vrai que maintenant ils ont besoin d'un petit coup de main. Nous avons besoin de 25 000 euros, pour assurer le salaire de ce nouveau jardinier pendant un an, et pour pouvoir ensuite l'embaucher". Un nouvel arrivant que l'équipe de l'Arboretum souhaite intéressé par les méthodes naturelles utilisées ici. "Ce serait mieux, mais aussi les professionnels sont plutôt sensibles à ce genre de méthodes" note Marie Dageay.

Les grands arbres du continent américain © Radio France - Joséphine Amos

LArboretum des Grandes Bruyères est ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h, et toute la journée le dimanche, jusqu'au premier dimanche de novembre.