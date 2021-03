L'Ardéchois Aurel décroche le César du meilleur film d'animation

Le dessinateur Aurel, originaire d'Ardèche, reçoit le César du meilleur film d'animation. Avec "Josep", il rend hommage à Josep Bartolí, combattant antifranquiste et dessinateur.

Avec "Josep", son film d'animation de 74 minutes, Aurel décroche ce vendredi soir un César. Le dessinateur, qui a grandi en Ardèche, rend hommage dans ce film à Josep Bartolí, dessinateur catalan qui a fui le régime de Franco en 1939 et s'est retrouvé parqué dans un camp dans le sud de la France.

Aurélien Froment, dessinateur de presse et de BD, a découvert le travail de Josep, grâce à son neveu, Georges Bartoli, qui a écrit un livre sur cette période appelée la Retirada.

Dans son film d'animation, de nombreux acteurs célèbres ont accepté de faire les voix dont Sergi López, Bruno Solo ou encore François Morel.

Beaucoup d'émotion au moment de recevoir ce César

"C'est un grand honneur" a expliqué ce vendredi soir Aurel au moment de recevoir son trophée des mains des actrices Chiara Mastroianni et de Marjane Satrapi, lors de cette 46ème cérémonie qui se tient en petit comité, en pleine crise sanitaire, à l'Olympia à Paris.

Visiblement ému, Aurel a également déclaré : "je voulais remercier ma famille et profiter aussi de cette lumière pour la partager avec les copines et les copains dessinateurs de presse ; parce qu'on parle souvent de nous quand il y a des malheurs, quand ça va mal, mais voilà le cinéma nous permet aussi d'avoir cette lumière et je voulais la partager avec eux, un immense merci".