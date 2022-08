L'Ardéchois Florent Peyre participera à la prochaine saison de Danse avec les stars sur TF1

L'humoriste et acteur ardéchois Florent Peyre a annoncé sur les réseaux sociaux sa participation à la nouvelle saison de Danse avec les stars. Prévue à l'automne sur TF1, on ne sait pas encore qui sera sa partenaire.

Il a grandi à Saint-Péray (Ardèche) et sera dans la prochaine saison de Danse avec les stars ! L'humoriste et acteur Florent Peyre a annoncé sur Instagram sa participation à l'émission de TF1. "Je suis très heureux de ce nouveau challenge, j'ai le trac mais j'espère que vous serez nombreux à me soutenir !" explique-t-il dans sa vidéo.

La saison 12 est prévue à l'automne prochain et on ignore encore qui sera sa partenaire. Ce que l'on sait en revanche, c'est que le jury est en partie renouvelé. La danseuse étoile de l'Opéra de Paris Marie-Agnès Gillot rejoint l'émission, ainsi que Bilal Hassani.

Ce n'est pas la première fois qu'un Drôme-Ardéchois participe à l'émission Danse avec les stars. En 2021, la Romanaise Elsa Bois était arrivée en troisième position, avec son partenaire le youtubeur Michou.