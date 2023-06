L'Ardéchois Hugo Riboulet remporte l'émission Top Chef

Hugo Riboulet, 23 ans, et benjamin de l'émission Top Chef a remporté la 14e saison du programme d'M6.

Le jeune chef originaire de Chomérac, en Ardèche, ancien apprenti du restaurant étoilé La Cachette, à Valence, s'est imposé, ce mercredi soir, lors de la finale du concours de cuisine, face au Haut-Savoyard Danny Khezzar.

Pour se départager, lors de cette ultime épreuve, tous les deux devaient préparer un menu complet pour 100 personnes.

Et c'est le jeune Ardéchois qui a le plus séduit par sa cuisine. Il a remporté 55% des suffrages. Les quatre chefs et animateurs de Top Chef ont mis les deux finalistes à égalité dans leurs votes. Ce sont donc les bénévoles de la Croix Rouge, invités pour ce dîner, qui ont fait la différence.

Le végétal mis en avant

Hugo a fait une entrée tout champignon qui a conquis tout le monde. Avis plus mitigés sur le plat : un gâteau de chou/saint-jacques/sauce civet. Mais son dessert a plu : chocolat/glace sariette/poivre Timut.

"C'est le plus beau jour de ma vie", s'est écrié Hugo, au moment du résultat.

A ce moment-là, derrière lui, on a pu voir dans l'émission, le chef Masachi Ijichi. Le chef du restaurant 1 étoile La Cachette à Valence, et ancien maître d'apprentissage d'Hugo a partagé la joie de son ancien apprenti. Présent également, lorsqu'Hugo a retiré le couteau symbole de victoire, Laurent Petit, du restaurant 3 étoiles Le Clos des sens à Annecy. Hugo était son second de cuisine au moment de l'enregistrement de l'émission.

En plus du titre de vainqueur de la 14e édition de Top Chef, Hugo Riboulet remporte un chèque d'un peu plus de 54.000 euros (l'équivalent de son pourcentage précis de vote). De quoi l'aider, sans doute, à ouvrir son futur restaurant à Paris. Le jeune Ardéchois compte lancer un concept inédit de street food en novembre prochain.

Avant ça, il devrait revenir dans l'été à Valence, pour passer quelques jours dans les cuisines du restaurant Le Bac à Traille, le "bistrot" de l'établissement La Cachette.