L'Ardéchoise 2023 : 11 000 participants dont 200 en vélos électriques

L'Ardéchoise fête cette année sa 30ème édition. Elle est née en 1991 ( mais elle s'est interrompue pendant deux ans à cause de la crise du covid) dans l'esprit d'une bande copains adeptes du vélo et de l'Ardèche. 32 ans plus tard, l' Ardèchoise est devenue une des plus importantes courses cyclosportives d'Europe. Elle a réuni jusqu'à près de 17 000 participants. Cela devrait être autour de 11 000 cette année 2023.

Comme chaque année, il y a différents parcours d'un à quatre jours. Une journée de vélo par exemple le mercredi 14 juin dans l'Ardèche du nord avec une escapade dans la Drôme à Anneyron. Deux jours et 10 parcours au choix de 125 à 344 kilomètres et de 6 à 21 cols. A vous de choisir. Trois jours pour sillonner les crêtes du jeudi au samedi avec 510 kilomètres et 27 cols. Il faut ajouter les parcours de 4 jours en Ardèche méridionale. Tous les départs se font de Saint-Félicien.

L'organisation renouvelle son expérience d'Ardèchoise Ultra : 607 kilomètres en une seule étape et deux jours pour une trentaine d'inscrits.

8 salariés et 8000 bénévoles

La bande de copains s'est transformée en véritable petite entreprise avec 8 salariés et un chiffre d'affaire de deux millions et demi d'euros. C'est un gros travail d'organisation et de sécurisation en collaboration avec les pompiers et les gendarmes. Il faut aussi faire appel à des médecins spécialistes du sport tout au long des parcours pour gérer les éventuels problèmes. L'Ardéchoise est principalement financée par les participants et l'équilibre financier cette année devrait se faire autour de 11 000 participants.

Pour la deuxième année, des vélos électriques

Pour la deuxième année, les parcours du mercredi sont ouverts aux vélos électriques. Il y a déjà 200 inscrits. Bernard Vallet ancien coureur pro et parrain depuis le début de l'Ardèchoise y tenait beaucoup. "Il faut vivre avec son temps" dit-il. Bernard Vallet est allé convaincre son ancien co-équipier Bernard Hinault de parrainer cette 30ème édition. Bernard Hinault sera présent à Saint-Félicien le vendredi et le samedi. Et Bernard Vallet l'affirme : "Bernard Hinault, monsieur Hinault lui aussi s'est mis au vélo électrique"

150 communes traversées

L'Ardèchoise va traverser 150 communes : c'est presque la moitié des communes d'Ardèche. La plupart des communes fait un gros travail de décoration aux couleurs de l'Ardèchoise : le violet et le jaune, la myrtille et le genêt. "On commence à se réunir en fin d'année" explique Laetitia Bourjat, la maire de Vaudevant, 200 habitants. "On fait des groupes de travail puis on va chercher les fournitures pour décorer le village. Enfin on prépare le ravitaillement". Parce que sur l'Ardèchoise il y a les ravitaillements officiels et les ravitaillements organisés par les habitants des communes : le sport sans oublier les spécialités culinaires locales.