L'Ardéchoise est annulée

Les dirigeants de la course cyclosportive " l'Ardéchoise " ont annoncé ce mardi l'annulation pure et simple de la manifestation qui devait se tenir du 17 au 20 juin prochain. 7.000 cyclistes étaient déjà inscrits.

Le patron de l'Ardéchoise a tiré les conséquences du discours du président de la République de lundi soir. La cyclosportive qui rassemble près de 15.000 cyclistes chaque année sur les routes d'Ardèche est annulée.

Si tout le monde demande à être remboursé, nous seront en faillite explique Gérard Missler, le patron de l'Ardéchoise.

L'Ardéchoise a été créée en 2008 et n'a jamais été interrompue. Les 7.000 inscrits peuvent soit reporter leur inscription à l'année prochaine, soit être remboursés soit faire don de leur inscription à l'association. Cette dernière option intéresse fortement les dirigeants qui sont aujourd'hui dans l'incapacité de rembourser l'ensemble des inscrits. Des frais ont déjà été engagés : il y a déjà les frais fixes de personnels puisque l'association salarie sept personnes ou de location des bureaux. Une plaquette détaillant les parcours de cette édition 2020 a été envoyée à 50.000 cyclistes. Au total, l'Ardéchoise bénéficie d'un budget de 2,5 millions d'euros.

Un manque à gagner pour le département

Cette course cycliste qui s'étend aujourd'hui à tout le département de l'Ardèche booste l'avant saison touristique. Pour cette édition, 10.000 chambres avaient d'ores et déjà été réservées pour les amateurs qui choisissent les parcours les plus longs comme les quatre jours dans la montagne ardéchoise ou les quatre jours de la méridionale. L'Ardéchoise constitue le plus grand rassemblement cyclo d'Europe.