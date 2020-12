L'ardennaise Marine Strozik désignée Miss Curvy France 2021

Elles étaient quinze candidates et c'est donc l'ardennaise Marine Strozik qui l'a emporté. Miss Curvy Ardennes puis Miss Curvy Champagne-Ardenne, Marine est donc désormais sacrée Miss Curvy France 2021. Miss Curvy est un concours réservé aux candidates qui portent des vêtements taille 42 et plus.

Le résultat a été publié sur le compte Instagram Miss Curvy France. Marine Strozik, 29 ans, est infirmière et habite Charleville-Mézières.

