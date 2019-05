L'Ardenne a son Guide du Routard !

Ardennes, France

Le plus renommé des guides de voyage ne s'était encore jamais intéressé aux Ardennes françaises. C'est chose faite. Le Routard Ardenne est sorti le 9 mai 2019. Réalisé en partenariat avec le Groupement européen d'Intérêt Economique (GEIE) "Destination Ardenne" et les collectivités locales des trois pays, il couvre aussi les Ardennes belge et luxembourgeoise. Après le Jura et le Pays Basque, c'est le troisième Guide du Routard transfrontalier.

Après une section "coups de coeur" illustrée par des photos (où figurent notamment Sedan, Charleville-Mézières, Givet, le lac de Bairon et le musée Verlaine), les 272 pages proposent des idées de visite, de balade, des bonnes adresses pour dormir, se restaurer et se divertir, mais aussi des anecdotes historiques ou culturelles, de Liège à Vouziers et de Chimay à Luxembourg.

Tiré à 20 000 exemplaires, le Routard Ardenne est vendu au prix de 12,50 euros (en librairies, hypermarchés, grande surfaces culturelles et sites de vente en ligne). 3000 exemplaires supplémentaires sont déjà en cours de réimpression. Une version en langue néérlandaise est en préparation.