VIDÉO - L'Armada de Rouen, une source d'inspiration pour les peintres

Rouen, France

Un pinceau à la main, Jean Quéméré met une légère touche de noir sur les coque du Français et Marité qu’il est en train de peindre.

L'artiste peintre a posé son chevalet et ses tubes de gouache sur le quai rive droite avant l'arrivée des visiteurs. Il voulait profiter de la lumière et surtout éviter la foule.

Les couleurs du ciel oscillent entre gris clair et gris foncé. Et le vent souffle un peu sur les quais de Rouen. "Quand on est en train de faire un mât de bateau, quelque chose bien droit, et que la toile se met à bouger, c'est embêtant", confie Jean Quéméré.

Mais l'artiste peintre semble s'en accommoder. Finalement ce qui le dérange le plus, ce sont les fourgonnettes qui viennent livrer les bateaux de l'Armada et l'obligent parfois à reposer son pinceau et à déplacer son chevalet