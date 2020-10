L'arrivée de la girafe au muséum d'Orléans annonce la fin imminente du chantier de rénovation

Etape importante dans la rénovation du muséum d'Orléans, une girafe naturalisée a été installée ce lundi dans le futur espace d'accueil des visiteurs. Le signe que cette fois-ci, la fin du chantier approche - après plus de 5 ans de travaux et un triplement du budget initialement prévu.

Ce lundi, c'est une étape symbolique qui a été franchie dans la transformation du muséum d'Orléans en "Mobe" (muséum d'Orléans pour la biodiversité et l'environnement), entamée en 2015 : l'installation d'une girafe naturalisée dans le futur espace d'accueil des visiteurs.

Une girafe jamais exposée, car elle était trop grande !

"Cette girafe, le musée la possède depuis 2010 mais elle n'a jamais été présentée au public", souligne Laure Danilo, la conservatrice du Mobe. Et pour cause : elle était trop grande ! "Elle était rangée à l'écart, dans un hall d'escalier. Désormais, on va pouvoir l'exposer car les travaux de rénovation ont permis de gagner beaucoup d'espace et de hauteur."

Cette girafe a donc été choisie comme futur emblème du musée : "On espère qu'elle fera un effet waouh auprès des visiteurs, sourit Laure Danilo, mais c'est surtout un symbole de ce que l'on veut être, une référence en matière de connaissances sur la biodiversité, à l'échelle locale comme à l'échelle globale."

Le muséum d'Orléans a fermé au public le 30 août 2015, afin d'être rénové en profondeur. © Radio France - François Guéroult

L'arrivée de cette girafe symbolise aussi la fin prochaine de ce chantier de rénovation, initialement prévu pour durer 3 ans, et qui peut sembler interminable. "On n'a jamais été aussi proche de la fin du chantier, insiste Cécile Rémy, la cheffe du projet. La rénovation du bâtiment, la conception du parcours, l'acquisition du mobilier sont quasiment terminées, les réceptions de fin de chantier vont avoir lieu à la fin octobre."

Ce qui ne veut pas dire qu'il ne reste plus rien à faire : "Au contraire, poursuit Cécile Rémy, il nous reste à entreprendre le déploiement des collections, quelque 1 200 spécimens à placer dans les vitrines, et c'est l'âme du musée ! On peut dire que l'arrivée de la girafe est le top départ de cette étape cruciale, mais ce travail prendra encore plusieurs semaines." On espère désormais une réouverture au printemps 2021.

Une facture 3 fois + élevée que prévu

Si tout va bien, donc, le Mobe rouvrira presque 6 ans après sa fermeture au public - un délai 2 fois supérieur à ce qui avait été annoncé. Mais entre-temps, le projet muséographique a été modifié et les mauvaises surprises se sont accumulées - état dégradé des chapes de ciment, nécessité de renforcer les fondations, complexité pour démolir la cage d'escalier... Avec au passage, un triplement du budget : le coût de cette rénovation va atteindre les 15 millions d'euros, alors que la ville avait annoncé une enveloppe de 5 millions d'euros en novembre 2014 lors de la présentation du projet.

Laure Danilo mesure aujourd'hui l'impatience du public : "On essaie de gérer cette impatience, on a de nombreux messages sur les réseaux sociaux, on a même des gens qui viennent sonner à notre porte... On est conscient de cette attente et on la partage d'ailleurs, on a hâte de revenir dès que possible. Mais c'est vrai que refaire un muséum, c'est long, surtout si on veut que ce soit bien fait." Et de rappeler que le Muséum de Bordeaux est resté fermé pendant 10 ans, avant de pouvoir rouvrir l'an passé, à l'issue là aussi d'une rénovation complète.