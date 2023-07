L'art du verre au chalumeau présenté par des verriers du monde entier à Nancy

Ce sont des techniques bien inhabituelles pour de nombreuses personnes, présentes ce vendredi dans les allées du site Alstom, quartier Oberlin à Nancy. Le verre au chalumeau y est enseigné jusqu'à lundi soir, à l'occasion d'une nouvelle édition du "Flammes Off", par 48 maîtres-verriers venus du monde entier pour l'occasion. "Il y a des Français, des Russes, des Croates, des Japonais...", tente de détailler Théophile Caille, l'un des co-organisateurs, dans une liste non-exhaustive.

ⓘ Publicité

Atelier pratique

"La plupart du grand public connaît le verrier à la canne où l'on va chercher du verre en fusion dans un four. Nous la différence, c'est que la matière première, on l'a déjà", ajoute un autre organisateur Frédéric Demoisson, meilleur ouvrier de France établit à Chambley. Un verre par la suite réchauffé via un chalumeau posé sur la table, devant l'artisan. "C'est très visuel", ajoute-t-il.

Et pour se rendre compte, rien de mieux qu'un cours d'initiation, au fond de l'espace, avec des tas de curieux dans la peau de verrier. De l'autre bout, on entend déjà les chalumeaux à l'œuvre, et mieux vaut ne faut pas avoir peur et approcher une flamme à 2 800 degrés, ainsi qu'un verre à 1 200 degrés. "C'est très technique, un vrai métier, il faut une dextérité", confie Christelle, à la sortie, partie avec une petite ampoule en verre qu'elle a elle-même fabriqué. Jusqu'à lundi soir, ces ampoules seront donc nombreuses à voir le jour. L'entrée coûte 2 euros pour un adulte, gratuit pour les enfants. Avec une soirée concert organisée ce samedi soir.