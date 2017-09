L'artiste Ben tourne en rond, sa dernière oeuvre d'art aussi

Après avoir dévoilé plusieurs œuvres sur le parcours du tramway, Ben recommence. Il a inauguré, ce mercredi, sa dernière oeuvre sur le rond-point de la place Toselli, à Nice. "L'art tourne en rond autour de ..." Une phrase sans fin, à l'image de l'inventivité de Ben !

Pendant plus d'une minute, Ben s'est amusé à répéter, pratiquement sans respirer, "l'art qui tourne en rond ... autour de l'art qui tourne en rond ... autour de l'art qui tourne en rond ..." Sa dernière oeuvre a été inaugurée, ce mercredi, en présence de Christian Estrosi. Et une fois encore, l'artiste contemporain niçois nous gratifie d'une phrase dont il a le secret.

Après avoir tiré la ficelle pour dévoiler cette plaque circulaire accrochée à un lampadaire, Ben était plutôt content de son oeuvre. © Radio France - Florian Cazzola

"Toute la journée, je tourne en rond"

Après avoir tiré la ficelle de la banderolle pour dévoiler cette plaque circulaire accrochée à un lampadaire, Ben était plutôt content de son oeuvre. "Je dois avouer que c'est la première fois que je la vois terminée. C'est pas mal, lâche-t-il, le sourire au coin des lèvres. Mais il y a quand même un truc que j'aimerais bien ajouter, c'est une plaque au pied de l'oeuvre pour éviter que les gens ne tournent tout le temps en rond pour lire mon message dans sa totalité."

L'idée de transformer ce rond-point, c'est Ben lui-même qui l'a eu en passant régulièrement par l'avenue Notre-Dame. "Moi je tourne en rond autour de la place Toselli, mais la terre tourne en rond autour du soleil, compare l'artiste de 82 ans. Et puis j'ai pensé à ce que pouvait-être l'art. Nous les artistes ne faisons que tourner en rond après la gloire. On fait un truc, et puis le lendemain on fait autre chose. On ne s'arrête pas de chercher, donc on tourne en rond. Moi, toute la journée, je tourne en rond."

Cette nouvelle oeuvre d'art est visible par les piétons et les automobilistes, à condition de tourner en rond, encore et encore.