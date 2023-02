L'artiste lillois Jean Pattou est mort

Le Nord perd l'un de ses grands artistes, apprécié pour son talent mais aussi sa simplicité. Jean Pattou est mort lundi, la veille de son 83e anniversaire. Né à Jeumont en 1940, il avait obtenu son diplôme d'architecte à Paris, avant de revenir s'installer dans le Nord, à Lille cette fois, comme architecte et urbaniste. Très attiré par la peinture, il avait livré dans son œuvre sa vision de la ville, notamment dans ses aquarelles.

ⓘ Publicité

Les Lillois connaissent tous de lui l’immense fresque peinte , inaugurée le 27 octobre 2000 dans la station de métro de Lille-Europe. Sur 2300m2, elle est l'une des plus grandes fresques murales sur tissu du monde. L'artiste avait mis près d'un an à la réaliser, agrandissant des tirages d’aquarelle représentant des bâtiments mythiques à travers le monde, comme Big Ben, la Sagrada Familia, mélangés à des bâtiments et quartiers de Lille comme la Vieille Bourse et l’Opéra.

Pour cette œuvre, Jean Pattou s'était attiré les foudres de l'architecte en chef de la station, Rem Koolhaas, qui se serait exclamé : "La vie est un chaos, on ne va pas commencer à y mettre des couleurs !"

Jean Pattou, qui voulait quant à lui apporter de la lumière dans le quotidien des voyageurs, avait résisté. Il s'était même d'ailleurs représenté sur la fresque en train de chasser l'architecte.