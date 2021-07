L’artiste plasticien Christian Boltanski est mort à l’âge de 76 ans

L’artiste plasticien Christian Boltanski est mort ce mercredi à l’âge de 76 ans, a appris franceinfo auprès de son entourage.

Photographe, sculpteur et cinéaste, il était connu pour ses installations composées de matériaux puisés dans son quotidien (photographies, cartons, objets trouvés, vêtements, etc.). Ses œuvres font écho à ses questionnements autour de la mémoire, de l’oubli et de l’absence proposant un va-et-vient entre histoire intime et histoire collective.

Il avait marqué le monde de l'art contemporain en 2010 lors de l'exposition Monumenta au Grand Palais avec sa spectaculaire installation Personnes, faite de 50 tonnes de vêtements.