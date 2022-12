L'artiste Tourangelle, Artemisia Toussaint, vient d'enregistrer son tout premier single

Vous avez sans doute vu la tourangelle Artemisia Toussain t dans les séries "Demain Nous Appartient" sur TF1, la série "ASKIP" sur France TV, la série Rebecca sur TF1, elle a aussi joué dans 3615 Monique sur OCS ou encore 360° sur Arte … C’est également une artiste musicale depuis son plus jeune âge : elle s’initie à la chanson à seulement 13 ans et fait ses premières scènes a l’âge de 15 ans. Elle a aussi mis en scène, écrit et dirigé artistiquement ses propres vidéos de reprises avec lesquelles elle a commencé à se faire connaître son talent de chanteuse. Sa musique est largement inspirée par les années 80.

Grâce aux succès de ses rôles dans les séries, Artemisia est beaucoup suivie sur les réseaux sociaux, où elle partage ses différentes passions pour la comédie et la chanson.

Suite au succès de ses vidéos, Artemisia a été tout récemment repérée par un label qui lui a proposé d'enregistrer son tout premier single « Bête et Méchant ».Ce titre est une invitation à apprécier la vie avec ses joies et ses caprices.