L'association 3P2A de Truyes, vous invite à voir 2 grands classiques du théatre

L'association culturelle 3P2A organise 2 belles soirées théâtrales avec la pièce “Le Petit Chose’’ librement inspirée du roman autobiographique d’Alphonse Daudet, le samedi 13 mai à 20h30. Vous y rencontrerez un personnage attachant en quête de stabilité, de reconnaissance et de réussite.

Teaser Le Petit Chose 2020

Le lendemain, le dimanche 14 mai, vous pourrez voir à 15h30, "On purge bébé" Un Feydeau avec une mise en scène originale. Un spectacle décapant, burlesque et léger. C’est l’histoire de 2 couples, d’un enfant et des tourments d’une vie. C’est aussi la réponse a ces questions à prendre au second degré : Comment apprivoiser la réaction d’un enfant précocement doué face à une mère irresponsable ? Comment retranscrire un dîner formel en un véritable festival de légèreté ?

Dans cette pièce à succès, George Feydeau, nous racontait avec une réalité bluffante et un rythme effréné la rencontre d’un fabricant de porcelaine et d’un client trop ordinaire que vous retrouverez à Truyes.mai

On purge bébé, salle roger Avenet à Truyes

Les 2 spectacles seront joués par la compagnie "Les collectionneurs", qui a été créé en 2015 à Saint-Paul de Vence tout à côté de Nice, par Julien NACACHE et Louis-Aubry LONGERAY.

Cette compagnie professionnelle met en scène des spectacles à partir d’œuvres classiques et d’auteurs incontournables en y ajoutant : la musique live! Aujourd’hui, elle est en tournée sur les routes de France avec quatre spectacles.

Toutes les infos sont : ici .