"Plus que jamais nous avons besoin de votre aide dès le 16 août", l'association Conte en Creuse recherche des bénévoles pour son festival Paroles de Conteurs qui commence dans huit jours.

Le festival Paroles de Conteurs bat son plein sur l'île de Vassivière en Creuse et en Haute-Vienne en 2018

Après deux ans d'absence, le festival Paroles de Conteurs fait son retour. La 26ème édition aura lieu du 20 au 28 août au lac de Vassivière à Peyrat-le-Château. Mais son organisation a été chamboulée par la crise Covid. "Nous sommes confrontés à plusieurs nouveautés compte-tenu du contexte sanitaire, nous avons su tardivement que le festival allait bien se tenir. On a été assez pressés finalement. Par exemple, nous avons lancé l'appel à bénévoles plus tard que d'habitude", explique Ludivine Martin, chargée de mission pour l'association Conte en Creuse.

Cette année, une dizaine de bénévoles se sont engagés sur l'événement contre une trentaine habituellement. "Ceux qui répondent habituellement à l'appel, qui viennent de différentes régions de France, ne peuvent pas tous être présents cette année".

L'association recherche des volontaires pour l'avant et l'après festival, pour le montage et le démontage. Les bénévoles devraient être disponibles à partir du 16 août et après le 28 août "quelques heures, un jour, deux ou trois jours ....", précise l'association. Les organisateurs ont trouvé suffisamment de bras pendant l'événement.