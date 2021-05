L'association La Limou'zine veut créer une librairie itinérante en Creuse

Une librairie itinérante pourrait prochainement voir le jour en Creuse. L’association La Limou’zine, basée à Dontreix, vient de lancer une cagnotte sur internet. Elle a besoin de 6000 euros pour financer l’achat d’une caravane, l’équiper d’étagères et la remplir de livres. L’objectif, ensuite c’est qu’elle se déplace de commune en commune, notamment les jours de marchés ou à l'occasion d'évènements culturels.

Premier aménagement de la caravane - La Limouz'ine

Cette librairie associative, à but culturel et non lucratif proposera à la vente des livres issus de maisons d'édition indépendantes. Elle pourra se rendre dans les zones rurales, qui n'ont pas de magasin de livres à proximité. D'après l'association, la Creuse compte seulement quatre librairies indépendantes à l'heure actuelle.

Si vous souhaitez participer au financement de ce projet , il faut cliquer ici.