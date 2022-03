L'association Louis Conlombant cherche des familles pour accueillir des enfants en vacances

L'association parisienne Louis Conlombant cherche des familles en Normandie pour accueillir des enfants cet été, notamment au mois d'août. Ils ont entre 3 et 17 ans et n'ont pas souvent l'occasion de partir en vacances. L'an dernier, 1500 enfants sont partis dans une quarantaine de départements.

En 2021, l'association, qui œuvre pour les enfants défavorisés de 3 à 17 ans, n'avait pas pu permettre à une centaine d'enfants de partir en vacances au grand air, en raison de la situation sanitaire et faute de familles pour les accueillir. En Normandie, elles sont 55, surtout dans la Manche et dans le Calvados, mais "on tente de se délocaliser un peu" explique Cédric Douet-Hafrad, le secrétaire général de l’association, qui cherche de nouvelles familles pour recevoir chez elles des enfants qui vivent pour la plupart en maison d'enfants ou qui bénéficient d'un suivi social à domicile.

Ce sont des enfants qui sont forcément marqués par la vie et qui veulent avoir un dépaysement à la campagne ou loin de Paris- Cédric Douet-Hafrad

Le familles peuvent commencer par un essai d'une semaine pendant les vacances de Pâques et "si l'essai est concluant, continuer au mois d'août de deux semaines jusqu'à un mois" avance Cédric Douet-Hafrad.

Les conditions pour être famille de vacances

La première condition, c'est évidemment la disponibilité d'au moins un des adultes de la famille de vacances, avec un casier judiciaire vierge. "Un lit avec quelques rangements" doit être mis à disposition de l'enfant accueilli, mais pas forcément dans une chambre individuelle, il peut partager la chambre de l'enfant ou des enfants de la famille. Au delà de l'âge de six ans, la mixité des chambres est interdite.

L’association prend tout en charge, "de A à Z, du transport de l'enfant, jusqu'au suivi et au retour des enfants" précise le secrétaire général. À la fin du séjour, les familles reçoivent un défraiement de 22 euros par jour.

Ce défraiement comble les frais liés à l'alimentation, l'hygiène et le couchage - Cédric Douet-Hafrad

Dans la somme versée, un euro par jour doit être consacré à la pratique d'une activité, soit une sortie par semaine, à la piscine, au cinéma, au musée ou au mini-golf par exemple. L'idée, c'est que les enfants partagent le quotidien des familles avec la découverte d'une nouvelle région et soit aussi lui aussi en vacances.

Si vous voulez accueillir un enfant chez vous cet été, l''association Louis Conlombant est joignable sur sa page Facebook ou au 01.42.03.78.79