Depuis six ans un atelier de "comédie musicale" est proposé aux stagiaires du festival DARC. Cette année une quarantaine de participants sont inscrits. Ils travaillent sur le thème de l’amour et sont très emballés.

Châteauroux, France

Depuis une quinzaine d’années, les comédies musicales cartonnent en France. C’est en partant de ce constat que Bruno Agati, qui a réalisé de nombreuses chorégraphies pour de grands événements comme le spectacle de Johnny Hallyday à la Tour Eiffel a décidé de créer un atelier "comédie musicale" au festival DARC. Cette année une quarantaine de stagiaires y participent.

Les stages de comédie musicale sont rares en France

Et depuis six ans, cet atelier remporte un franc succès. Aude y participe depuis déjà trois ans, cette bretonne aime chanter, danser et jouer la comédie et chez elle, elle ne trouvait aucune offre correspondante. "C’est un stage unique en France, il réunit tout ce que j’aime et en plus, on nous considère comme des professionnels, c’est vraiment çà la magie de Châteauroux" explique aux anges la stagiaire.

Une vraie comédie musicale originale

Cette année, Bruno Agati a choisi le thème de l'amour et de Roméo et Juliette, il va créer une vraie comédie musicale originale. "C’est vraiment un travail collectif, c’est tout le groupe qui va créer cette comédie musicale. Et pas besoin de savoir tous chanter, danser et jouer la comédie, chacun apporte son savoir-faire et sa personnalité, nous allons faire quelque chose de beau cette année encore " s'enthousiasme Bruno Agati.

Et tous les stagiaires joueront leur comédie musicale sur le thème de Roméo et Juliette, vendredi 24 août sur la scène de la place Voltaire.