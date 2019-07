L'athlète toulousain Djilali Bedrani couronné champion de France du 3000m steeple: "C'est que du positif"

Saint-Étienne, France

Il faisait partie des favoris, il confirme son rang. Djilali Bedrani, 25 ans, est devenu ce samedi soir champion de France du 3000m steeple, une discipline phare après une course exceptionnelle, conclue en 8 minutes et 34 secondes. Malgré le temps compliqué et les intempéries, le toulousain prouve qu'il fait désormais partie des références dans ce domaine.

Il s'entraîne toujours à Toulouse

Originaire du quartier des Pradettes à Toulouse, Djilali Bedrani s'entraîne toujours dans sa ville, au SATUC . Et confirme une forme olympique, le moins qu'on puisse dire... Puisqu'il s'était déjà qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo quelques semaines auparavant en réalisant les minimas... Avec la quatrième meilleure performance française de l'histoire sur la distance, en 8 minutes et 9 secondes!

C'est que du positif pour la suite, c'était important de gagner aujourd'hui. Maintenant il faut gérer pour les prochaines échéances. Il faut rester ambitieux, moi, je veux devenir champion du monde ET champion olympique! Je sais que j'en suis capable, maintenant il faut encore aller s'entraîner et je fais tout pour atteindre mes rêves" - Djilali Bedrani pour France Bleu Occitanie.

Le toulousain est maintenant focalisé sur son prochain objectif, les mondiaux d'athlétisme de Doha en novembre prochain.