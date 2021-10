"On l'attendait avec impatience" : les premiers baigneurs découvrent le nouveau centre aquatique de Fondettes

Le centre aquatique L'Ô Bleue vient d'ouvrir à Fondettes, ce week-end, pour le plus grand bonheur des baigneurs. Surtout des habitants de la ville et des alentours, qui attendaient avec impatience l'ouverture de la piscine.

"Enfin une piscine à Fondettes !" Les premiers baigneurs ne cachent pas leur plaisir, en découvrant le nouveau centre aquatique de Fondettes. L'Ô Bleue vient d'ouvrir ce week-end, après trois ans de travaux, et peut accueillir jusqu'à 370 personnes en même temps. Pour de nombreux Fondettois, plus besoin de faire des kilomètres pour aller à la piscine.

Une piscine attendue dans le nord-ouest de la métropole tourangelle

"C'est vraiment à côté de chez nous", sourit Mohammed, venu avec ses quatre enfants. Milène n'habite pas Fondettes, mais pour elle aussi, cette ouverture est une bonne chose. "C'est beaucoup plus proche de chez nous, sinon pour aller à la piscine, c'était 30min minimum de trajet".

Les nageurs peuvent profiter d'un bassin sportif et d'un bassin ludique, à la piscine de Fondettes. © Radio France - Chloé Martin

"C'était un établissement très attendu", confirme Herman Galvani, le directeur du centre aquatique. "Il y avait un besoin sur cette partie de l'agglomération tourangelle". Pourtant, au nord-ouest de la métropole, il y a bien la piscine de Luynes, mais le grand bassin est à l'extérieur. "Pour les plus frileux, c'est un peu délicat", admet Sandy.

Les premiers nageurs découvrent avec plaisir le nouveau centre aquatique de Fondettes. Copier

Bassin sportif et ludique, pataugeoire et toboggans

Ici, bien au chaud, elle peut donc faire quelques longueurs dans le bassin sportif de 25m de long. D'autres profitent aussi du bassin ludique, de la pataugeoire, des toboggans - qui font le bonheur des plus petits - ou de l'espace bien-être, avec jacuzzi, sauna et hammam. "L'attente a été longue, mais maintenant, c'est top ! Ne reste plus qu'attendre l'été", sourit Florent, déjà prêt à investir les 3.000m² d'espace extérieur avec jeux et solarium.