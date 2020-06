"L'Auberge" d'Egriselles-le-Bocage se transforme en café-théâtre

La comédienne et chanteuse Valérie Mischler et son mari Serge ont repris depuis trois semaines le café-restaurant « l’Auberge » à Egriselles-le-Bocage, 1.200 habitants dans le Gâtinais. Et leur pari, c’est de proposer des spectacles tous les week-end cet été, puis tout au long de l'année.

C’est un pari bien sympathique dans lequel s’est lancé un couple de Parisiens à Egriselles-le bocage. Serge et Valérie ont repris depuis trois semaines le café-restaurant « l’Auberge » et ont programmé des spectacles d'artistes, cabaret, one-man-show, chanson et théâtre, tous les samedis cet été.

Un concept apprécié des clients

Un tel lieu est apprécié des clients dont certains se sont empressé de réserver, comme cette habitante de Saint-Valérien : "c'est important, surtout dans les campagnes où on nous bannit en disant que dans les campagnes, il n'y a rien. C'est bien qu'il y ait des gens qui fassent des choses pour sortir les gens de leur confinement." Jojo un habitué du café apprécie cette nouveauté : "on fait connaissance avec d'autres personnes, qui ne venaient pas avant et qui viennent pour cela, pour le music-hall."

La chanteuse Valérie Mischler propriétaire des lieux

A l’origine de ce café-théatre, il y a la comédienne et chanteuse Valérie Mischler. Elle a quitté Paris pour lancer ce projet : "on dit tout le temps, il n'y a rien à la campagne, donc on propose. C'est bien d'amener des artistes ici, de proposer aux gens des choses qu'ils n'ont jamais entendues. J'ai trente ans de carrière, je connais du monde et ce sont ces gens-là que je contacte et je leur propose de venir."

Elle artiste et lui informaticien ont dû s’improviser cafetiers : "on bosse le service, on bosse la rapidité, on bosse la cuisine. Oui, on apprend un métier." Son papa, ancien chef deux étoiles, est d’ailleurs venu lui donner des conseils. Hier soir la salle d’une quarantaine de places était pleine et "au café, il n'y a pas que des hommes mais aussi beaucoup de femmes qui viennent. Et c'est une grande satisfaction", se réjouit aussi la propriétaire. Signe que le pari est en bonne voie d’être gagné.