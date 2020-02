L'Auberge des Dauphins à Saoû rouvrira en avril 2021, après restauration complète

Saou, France

Au rez-de-chaussée de l'Auberge des Dauphins, on retrouvera son fameux "salon doré". Il abritait, il y a 90 ans, un restaurant étoilé, richement orné avec des moulures couleur bronze sur les murs et au plafond.

Ces décors, très abîmés, sont restaurés à l'identique par un artisan stucateur explique Anne-Marie Clappier, conservatrice du patrimoine de la Drôme : "il a d'abord consolidé toutes les parties qui étaient encore en place, puis il a complété, en faisant des moulures, les parties manquantes. Enfin, il a refait les peintures comme elles étaient à l'origine."

Le "salon doré" de l'Auberge des Dauphins à Saoû dans la Drôme en cours de restauration © Radio France - Nathalie Rodrigues

De grands miroirs orneront les murs, comme à l'origine. Le salon doré abritera un espace "petite restauration" : salade, petite tarte, produits locaux et bio.

A l'étage, l'ancienne salle de restauration des ouvriers deviendra salle d'exposition permanente. En face, les cloisons des anciennes chambres ont été détruites pour faire une autre grande salle d'expositions temporaires. Les carreaux de ciment au sol, différents d'une chambre à l'autre, seront conservés.

A l'étage de l'Auberge des Dauphins à Saoû, les cloisons des anciennes chambres ont été cassées pour faire une grande salle d'exposition © Radio France - Nathalie Rodrigues

L'Auberge, qui sera "Maison de site", sera entièrement consacrée à la découverte et la connaissance de la forêt de Saoû, et l'exposition permanente notamment sera moderne souligne Séverine Morin, du service environnement du Département : "avec des films sur la faune, la flore, des choses à toucher, des maquettes pour essayer de comprendre et de s'imprégner de ce lieu majestueux. Le personnage principal de cette auberge, c'est quand même la forêt."

A l'étage de l'Auberge des Dauphins à Saoû, les cloisons des anciennes chambres ont été cassées. Reste ce vestige de chasse d'eau © Radio France - Nathalie Rodrigues

Le toit terrasse de l'Auberge des Dauphins sera aussi accessible aux visiteurs. Ils sont 130 000 chaque année dans la forêt de Saoû.

A l'arrière de l'Auberge est en train de se construire une extension moderne qui renfermera toute la partie technique : toilettes, ascenseurs, escaliers, cuisines.

A l'arrière de l'Auberge des Dauphins à Saoû, une extension est construite. Elle contiendra toute la partie technique de l'Auberge. Cuisines, ascenseurs, toilettes, escaliers © Radio France - Nathalie Rodrigues

Un chantier de 8,7 millions d'euros

Le chantier est financé essentiellement par le Département de la Drôme, propriétaire de la forêt de Saoû depuis 2003. La facture s'élève à 8,7 millions d'euros. La Région a aidé à hauteur d'un million d'euros.

Le projet est ancien. C'est en 2011 que le Département a pris la décision de transformer l'Auberge des Dauphins en Maison de site.Elle devait ouvrir au public en 2020, ce ne sera finalement qu'en avril 2021. Il y a eu du retard concède Patricia Brunel-Maillet, vice-présidente à l'environnement au Département de la Drôme : "c'est le temps de la réflexion, de lancer les appels d'offres. On est sur un site un peu isolé, donc il faut faire venir les entreprises pour les travaux. C'est peut-être en ça que ça a pris plus de temps : on a quand même eu des lots infructueux, il a fallu relancer. C'est un site emblématique, c'est un espace naturel sensible, avec des contraintes."

Les visiteurs pourront rentrer gratuitement au rez-de-chaussée de la Maison de site, mais l'étage et les expositions seront payants.