L'auteur de BD castelroussin Laurent Astier en dédicace et en exposition

C'est une série de bande-dessinées qui connaît un fort succès : le 4e tome de "La Venin", créé par le Castelroussin Laurent Astier, vient de sortir. L'auteur organise une séance de dédicaces ce samedi 15 janvier, et une exposition consacrée à son travail sera visible jusqu'au 29 janvier à la galerie le Cadre d'Olivier, à Châteauroux. L'occasion pour l'auteur de retrouver son public, en ce temps perturbés par la crise sanitaire. Une vitrine aussi, alors que l'on ne sait toujours pas si le Festival d'Angoulême, repoussé pour le moment, aura bien lieu. Laurent Astier était l'invité de France Bleu Berry. Entretien.

France Bleu Berry : Vous êtes en dédicace ce samedi à la galerie le Cadre d'Olivier de 14 heures à 18 heures. Ca fait du bien de retrouver ses lecteurs ?

"C'est toujours intéressant de pouvoir de pouvoir retrouver un peu son public puisque depuis 2001, quasiment toutes mes tournées ont été annulées à cause de cette fichue maladie. Alors je suis très heureux de pouvoir partager un moment avec eux à nouveau. Ça permet un peu d'avoir des retours parce que nous, on travaille souvent seuls. Donc, ça permet de prendre la température, de savoir si l'album a plu. Et puis, ça permet de discuter parfois de sujets assez précis. Il y a des gens qui, par exemple, ont des connaissances très fines sur le sujet, et on va en apprendre un peu plus.

Vous êtes aussi exposé dans la même galerie jusqu'à la fin du mois. Qu'est ce qu'on peut voir dans cette exposition ?

Des planches originales, des illustrations de couvertures, des recherches. Là, on est plutôt centré sur sur les tomes 3 et 4 de la série "La Venin"; des planches originales sont en vente On voulait qu'il y ait des pièces un peu pour toutes les bourses, donc il y a des choses assez variées à voir, des formats un peu différents, des recherches, des recherches au crayon, des illustrations qui sont beaucoup plus poussées.

Justement, votre série "La Venin", pour ceux qui connaissent pas, est-ce que vous pouvez résumer en quelques phrases ?

C'est le surnom que j'ai donné à mon personnage de bande dessinée, Emilie. En fait, c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années, et elle traverse les États-Unis. On est à l'aube du 20e siècle et elle traverse le pays pour assouvir sa vengeance contre ceux qui ont assassiné sa mère.

C'est une série qui rencontre un certain succès ?

C'est vrai qu'il y a eu un super accueil du public, donc ça fait plaisir. Entre vingt et trente mille exemplaires du premier tome ont été vendu. C'est vraiment un très, très beau succès quand on sait que la plupart des séries ou des albums qui sortent aujourd'hui vendent en moyenne entre 3 et 5000 exemplaires.

Un mot Laurent Astier, du Festival d'Angoulême, qui devait avoir lieu du 27 au 30 janvier, lui est reporté. Il n'y a pas encore de date de fixée. Ce serait une déception s'il n'avait pas lieu ?

L'année dernière, il a été carrément annulé. Donc, j'espère que ce ne sera pas le cas cette année encore. Après, ce qui est bien, c'est que s'il est reporté au printemps ce sera peut être l'occasion de voir Angoulême sous un ciel plus clément. En général pendant le festival, fin janvier, il pleut pendant quatre jours

C'est un rendez-vous important pour les auteurs. Ça représente quoi ?

C'est un grand rendez-vous. En plus, c'est l'occasion pour moi quasiment chaque année de faire le lancement mon album, comme il sort tout début janvier. C'est vrai que c'est une sorte de grand-messe de la bande dessinée. C'est un peu le seul moment où les journalistes et les "mass médias" s'intéressent à notre secteur d'activité.

C'est encore trop mal reconnu la bande dessinée, ça veut dire ça?

C'est ça. C'est compliqué de devoir demander une fenêtre pour parler de notre métier. On met sur le devant de la scène la littérature mais la bande dessinée, c'est un peu le frère pauvre de la littérature.