L'auteur de l'Arabe du futur, Riad Sattouf, en dédicace à Toulouse ce mardi

Le Conseil départemental de Haute-Garonne accueille ce mardi 13 décembre à partir de 18h00 l’écrivain et artiste Riad Sattouf à l’Hôtel du Département, à l’occasion de la sortie du sixième volume de la série "L’Arabe du futur". Lors de cette rencontre, organisée avec la librairie Ombres blanches, Riad Sattouf s’exprimera sur son art et ses engagements esthétiques et culturels, avant de répondre aux questions du public. Une séance de dédicace sera organisée à partir de 19h30. L'occasion de poser quelques questions à Emmanuelle Sicard, la directrice de la plus grande librairie toulousaine.

Ombres Blanches, une institution toulousaine depuis 1975. - Ombres Blanches

Vous invitez Riad Sattouf à Toulouse, est-ce compliqué en terme d'organisation ?

On a reçu Riad plusieurs fois, c'était très agréable à chaque fois. Mais on attend beaucoup de monde au Département mardi soir, l'organisation est assez lourde. C'est une belle opération commerciale pour nous, mais c'est aussi ce que nous faisons très souvent dans notre librairie en offrant à nos clients la possibilité de rencontrer leurs écrivains favoris.

Que représente la période de Noël pour Ombres Blanches ?

En terme de chiffre d'affaires, c'est le double d'un mois normal. Les ventes réalisées lors des derniers jours avant Noël font la différence sur la ligne de bilan de l'année. On renforce nos effectifs (ndlr : près de 50 salariés) en caisses, à la réception des colis, au service e-commerce, etc. On travaille toute l'année pour cette période.

Quels sont les grands succès de cette fin d'année ?

On peut citer le livre jeunesse du médecin toulousain Baptiste Beaulieu qui commence à être très connu, son livre s'appelle "Les gens sont beaux". On peut aussi citer "Le Mage du Kremlin" chez Gallimard qui continue à se situer dans les meilleures ventes, ainsi que le livre de Thomas Pesquet "La Terre entre nos mains".

Craignez-vous que le livre un jour ne soit plus un incontournable cadeau de Noël ?

Le livre continue à être un objet très présent. On le voit avec les enfants, toujours très curieux et très joyeux au contact des livres. Je crois qu'on est issu d'une culture qui a complètement intégré cet objet et qui a du mal à faire sens. Et à Noël, c'est un moment où on se penche sur cet objet car il y a une diversité de thématiques et de tendances qui permet de faire plaisir à tout le monde, à prix raisonnable.