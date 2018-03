Limoges, France

Les Légendaires sont à l'honneur à la BFM de Limoges ! Et plus largement, tout le travail de son auteur Limougeaud Patrick Sobral. Dessins connus et méconnus sont à découvrir à travers une exposition gratuite. Une véritable plongée dans l'univers et le parcours de l'un des plus grands auteurs français de bande dessinée.

Les dessins de ses débuts à aujourd'hui

On y découvre notamment des assiettes en porcelaine peintes par ses soins. Car avant d'être un professionnel de la BD, Patrick Sobral a débuté comme décorateur sur porcelaine. A découvrir aussi, ses 1ères BD non publiées, notamment une superbe Fan Story sur l'univers des Chevaliers du Zodiac, son modèle absolu.

Patrick Sobral se souvient de son 1er métier : décorateur sur porcelaine ! Ici, des assiettes peintes par ses soins © Radio France - Jérôme Ostermann

Une exposition dont une grande partie est évidemment consacrée aux Légendaires. L'une des bandes dessinées les plus vendues en France avec désormais, pas moins de 6 millions d'albums écoulés ! Patrick Sobral écrit actuellement le 21e tome mais ce sera bientôt terminé. Il ne veut pas dépasser les 25 numéros.

Une centaine de planches originales à découvrir

Mais l'univers des Légendaires ne va pas s'arrêter de tourner. Une nouvelle série va débuter l'année prochaine, sous les coups de crayons de la dessinatrice Anne Voitot. Il y a aussi différents projets de produits dérivés en plus du dessin animé ou du jeux de société déjà existant. Patrick Sobral aimerait décliner les Légendaires en jeux vidéo et même film.

A découvrir, une centaine de planches originales des Légendaires © Radio France - Jérôme Ostermann

Un univers à découvrir ou redécouvrir dès maintenant à travers cette exposition, avec notamment, une centaine de planches originales, jusqu'au 05 mai, à la BFM de Limoges.