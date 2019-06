L'auteur et académicien berrichon Jean-Christophe Ruffin à la rencontre des lecteurs à Châteauroux samedi

Indre, France

L'académicien berrichon Jean-Christophe Ruffin revient sur ses terres, ce samedi. Il sera à la librairie Arcanes pour une rencontre avec ses lecteurs à 15h. Sous son bras, son nouveau roman intitulé "les sept mariages d'Edgar et Ludmilla", inspiré notamment de sa vie privée. "C'est inspiré mais la mienne est un peu moins chaotique, je ne me suis pas marié sept fois. c'est une longue histoire d'amour sur 50 ans avec des retrouvailles et des séparations" explique l'auteur. "Le recours à des personnages imaginaires me permet de suivre leur vie et d'y mettre la mienne, c'est une façon d'avouer et dire beaucoup de choses sans impliquer personne."

Jean-Christophe Ruffin s'est notamment inspiré de sa propre vie sentimentale pour son dernier roman Copier

Ecrivain, c'est un métier solitaire

Le médecin d'origine raconte aussi son plaisir d'écrire, avec des "personnages solaires, pleins d'énergie. Et puis il y a la rencontre avec des lecteurs, on revoit ces personnages dans les yeux des autres qui les transforment, les racontent... J'aime ça même si ce n'est pas le coeur de ce métier, qui est d'abord solitaire." Il concède enfin que le Berry reste sa région de coeur. "C'est une région qui revient beaucoup pour moi même si parfois je ne nomme pas les lieux directement."