L'auteure du Journal d'une Pétasse biodégradable en dédicace à Auxerre

Anne-Charlotte Laugier​ est en dédicace ce samedi après midi à Cultura à Auxerre de 14 heures à 18 heures. Elle vient présenter son second livre intitulé "Journal d'une Pétasse biodégradable". Anne-Charlotte Laugier, âgée de 44 ans est née à Auxerre. Elle avait publié son premier livre "Journal d'une Pétasse au volant" en Avril 2020.

"Je veux que pétasse devienne quelque chose de très positif " : Anne-Charlotte Laugier

Et on peut dire que les titres de ses deux livres interpellent. Pétasse, pour beaucoup c'est choquant . C'est synonyme de vulgaire dans le dictionnaire le Petit Robert. Mais Anne Charlotte Laugier a décidé d'en faire autre chose. "C'est un peu comme Coluche, vous savez, avec enfoiré. Il en a fait un mot positif . Et je veux que pétasse devienne quelque chose de très positif. Parce que la pétasse, c'est un peu la reine de tout dans le sens où elle assume tout et surtout elle est fine et intelligente. Et moi je l'humanise énormément dans mes romans, pour montrer que c'est une femme comme les autres, qui sait contourner les obstacles et parfois rire aussi d'elle même."

"Mon premier écrit était un poème, quand j'ai vu naitre un chat, j'avais quatre ans"

Anne Charlotte Laugier a 44 ans . Elle a publié son premier livre seulement l'an dernier. Pourtant l'écriture c'est un peu comme si elle était tombée dedans quand elle était petite. "Cela vient de très très loin. Je pense que j'ai écrit avant de savoir lire quasiment. Mon premier écrit était un poème, quand j'ai vu naitre un chat j'avais quatre ans. Et j'étoufferais si je ne pouvais pas écrire. J'ai envie de partager les choses."

Anne-Charlotte Laugier répond aux questions de France Bleu Auxerre Copier

Et de l'écriture au théâtre il n'y a qu'un pas, qu'elle a déjà prévu de franchir. "Je me suis dit que cette pétasse , elle serait géniale en scène. J'ai donc réécrit mon premier roman, une Pétasse au volant, où je vais jouer tous les personnages. Je serais seule en scène avec une chaise et une table. C'est assez surprenant parce que je l'ai testé en lecture jouée. Et ça fonctionne à merveille.

Le journal d'une Pétasse au volant , au théâtre, sans doute en 2022.