L'AutoRétroSport de La Châtre célèbre les 60 ans de la Mini !

Ce week-end du 15 et 16 juin à La Châtre, le circuit automobile Maurice-Tissandier accueillait l'AutoRétroSport, 18ème édition. 300 voitures de sport et de prestige exposées. Avec en star, la célèbre (et très british) Mini qui souffle sa 60ème bougie cette année !