L'Autre Canal à Nancy dans l'inconnu avec l'interdiction des concerts debout

Plus de concerts debout jusqu'au 24 janvier au moins. C'est l'une des mesures annoncées par Jean Castex lundi soir pour freiner l'épidémie de Covid. Les événements en intérieur de plus de 2000 personnes sont interdits poussant certains artistes à reporter plusieurs dates de leur tournée comme le rappeur Orelsan par exemple. A L'Autre Canal, à Nancy, on n'est pas concerné par la limitation du nombre de places puisqu'il peut y avoir jusqu'à 1 300 spectateurs à l'intérieur. En revanche, les concerts ont principalement lieu debout avec des consommations de boissons.

Pour l'heure, c'est le grand flou pour le directeur de la salle nancéienne Henri Didonna : "on s'y attendait un petit peu compte tenu de la fermeture des discothèques. On rentre tous de vacances le 3 janvier. Il y aura une réunion d'équipe qu'on avait déjà calé parce qu'on s'attendait à une situation compliqué". D'ici, là Henri Didonna espère avoir des nouvelles des tourneurs pour savoir s'ils maintiennent leurs concerts ou pas. Les salles n'ont pas toutes les clés en main car artistes et tourneurs peuvent décider d'annuler ou de reporter leurs dates, en espérant des jours meilleurs.

"Pas abattu"

Au sujet des reports, Henri Didonna craint un embouteillage à partir du printemps avec des reports des années précédentes et de nouveaux spectacles : "c'est de plus en plus compliqué et même s'il reste des créneaux, il faut imaginer que le public ne pourra peut-être pas faire trois concerts dans la semaine". Pour autant, le directeur de l'Autre canal, qui a toujours su rebondir depuis le début de la crise sanitaire, ne se décourage pas : "je ne suis pas abattu et je me dis que dans l'adversité, ça nous oblige à trouver des solutions. On va trouver des solutions qui risquent d'être compliquées à mettre en oeuvre financièrement. Si on est plus que sur des toutes petites choses, je ne sais pas comment on va faire, mais on va faire de toute façon".

Quatre concerts étaient programmés sur la période concernée pour l'instant par l'interdiction des concerts debout.