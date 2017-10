L'Auvergnate Fanny Agostini présente Thalassa

Fanny Agostini reprend les manettes de l'émission Thalassa. Elle présente ce lundi 2 octobre la première émission de cette nouvelle saison. Elle est notre invité à 7h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.

Une Auvergnate aux manettes de Thalassa, c'est ce que vous allez voir ce lundi 2 octobre sur France 3. Fanny Agostini, journaliste originaire de la Bourboule, reprend l'émission consacrée aux mers et aux océans sur France 3. Le premier numéro de la saison s'intéresse aux îles bretonnes. Fanny Agostini est notre invité ce lundi à 7h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne pour en parler.

Selon Fanny Agostini, il va y avoir quelques changements dans la structure de l'émission avec plus de "plateaux incarnés, c'est-à-dire que l'on ne va pas hésiter à aller à la rencontre des personnages", à faire "du kayak", "aller en pêche", "plonger avec les baleines".

Un rêve d'enfant

Fanny Agostini affirme que présenter Thalassa est "un rêve d'enfant que je ne pourrais même pas dater. Ushaïa et Thalassa étaient mes deux émissions phares. Georges Pernoud et Nicolas Hulot étaient mes modèles". Fanny Agostini succède donc à Georges Pernoux, créateur et présentateur de Thalassa depuis 42 ans.

Georges Pernoud est "un monument de la télévision française. Je n'ai pas la pression mais une adrénaline très forte. J'ai une envie presque viscérale de reprendre cette émission qui restera toujours son émission, sa création."

Un engagement pour l'environnement

Avant Thalassa, Fanny Agostini a présenté la météo sur BFMTV mais la jeune femme s'intéresse depuis longtemps à l'environnement et notamment à "la climatologie que j'ai étudié ces dernières années". Fanny Agostini a organisé la dernière semaine de septembre, le Boot Camp sur le climat. Un rendez-vous à La Bourboule, d'où elle est originaire organisé pour sensibiliser les médias aux enjeux environnementaux.