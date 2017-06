L'Auvergne au rythme de la fête de la musique !

La 36eme édition va encore donner l'occasion aux musiciens et chanteurs amateurs ou confirmés de partager gratuitement leur passion avec le public. A Clermont-Ferrand, une cinquantaine de groupes vont se produire sur scènes. Parmi eux, les rappeurs d'Apollo & Scryss.

La capitale auvergnate a décidé de hausser le ton et de monter le son pour cette édition 2017. Une cinquantaine de groupes seront répartis dans le centre-ville de Clermont-Ferrand, où cinq méga-scènes sont installées sur les places de la Victoire, de Jaude et Salins-Gambetta, ainsi qu’au square du Roi-des-Eaux et au centre Blaise-Pascal. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la ville.

Installation de la méga-scène sur la place de Jaude © Radio France - Eric Le Bihan

La fête de la musique, c'est l'occasion pour les passionnés de musique de partager des bons moments avec le public et accessoirement de se faire connaitre. Et il y en aura encore pour tous les goûts et tous les styles. Exemple : Apollo and Scryss. Trois jeunes rappeurs clermontois de 20 à 22 ans.

Apollo & Scryss © Radio France - Paul Tilliez

Le trio, qui "roule ensemble depuis trois ans" a pris son envol après un concours de musique (le tremplin Sound'Shots) remporté en septembre dernier à la Coopérative de Mai. Depuis ce tremplin, Apollo and Scryss a pris une nouvelle dimension. Vous pourrez en avoir un aperçu en live ce mercredi à partir de 19 heures sur la grande scène installée sur la place de Jaude. Et comme les trois potes ne sont jamais rassasiés, ils remettront le couvert dans la foulée sur la place de la Victoire.