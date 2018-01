L'avenir du festival Reggae Sun Ska menacé après un courrier des maires de Pessac, Talence et Gradigan

Par Alexandre Foucault, France Bleu Gironde

Le Reggae Sun Ska, plus grand festival du genre en Europe, n'aura probablement pas lieu sur le campus bordelais cet été. Les maires de Pessac, Talence et Gradignan ne veulent plus l'accueillir, en raison de nuisances sonores. Mais par cette décision, l'avenir même de l'événement serait menacé.