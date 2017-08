L'avenue du Prado à Marseille bloquée par le tournage de Taxi 5

Ce mardi, les caméras de Taxi 5 vont entraîner de nouvelles perturbations de circulation dans le 8ème arrondissement. L'avenue du Prado sera partiellement fermée jusqu'à 20h.

20 ans après la sortie du premier épisode, la saga Taxi reste fidèle à Marseille. Depuis le début du mois, le tournage du 5ème numéro se déroule souvent dans la plus grande discrétion. Mais à partir de ce mardi, l'équipe de Luc Besson installe ses caméras sur l'une des grandes artères de la ville. A partir de midi et jusqu'à 20h, la circulation sur l'avenue du Prado est interdite entre la rue Paradis et l'avenue Pierre Mendés France. Le stationnement est également interdit dans ce secteur.

Des déviations sont mises en places autour du Prado à Marseille pour le tournage de Taxi 5 -

Par ailleurs, pendant cette demi journée, les contre allées du Prado Sud seront fermées de façon intermittente.

La police municipale va bloquer plusieurs accès à l'avenue du Prado -

Le détail des perturbations de la circulation est publié sur le site de la mairie des 6 et 8èmes arrondissements de Marseille.