L'Avesnois une destination de plus en plus prisée par les cyclotouristes

A la gare de Maubeuge, Tim, un Belge attend le train avec son vélo, direction Perpignan, et le retour se fera sur sa fidèle monture avec forcément un passage dans l'Avesnois. Le retraité adore ces vacances "la liberté de s'arrêter où on veut quand on veut avec la tente, la nature et tout doucement".

Et sur sa route vallonnée Tim trouvera une trentaine d'hébergeurs ou structures comme les musées ou Office du tourisme avec le label Accueil Vélo comme Sylvie Bonneau du GiteAvesnois à Willies tout près du Val Joly qui chouchoute les cyclistes. A l'entré de son petit camping elle a installé un abri à vélo sécurisé avec à l'intérieur de quoi "dépanner les gens pour regonfler les pneus, recharger les batteries, avec des casques, des choses de rechange".

Sylvie Bonneau a aménagé un espace pour les cyclistes qu'elle accueille dans ses gîtes et son camping de Willies © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Après leur longue journée à pédaler parfois sous la pluie, elle leur propose aussi de bons petits plats pour les retaper. Avec l'arrivée de la vélo route qui part de Scandinavie pour arriver à Saint-Jacques de Compostelle, elle voit passer de plus en plus de cyclistes venus d'un peu partout

"Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde, des Hollandais, des Belges, Français, Espagnols, un Mexicain...un peu tout. Je pense que le COVID a changé un peu les mentalités, et on a des gens qui ont changé de vie qui font un tour d'Europe ou de France à vélo"

Des grands itinérants confirme David Petit directeur délégué de l'office de tourisme de l'Avesnois

qui planifient en amont leur voyage.

Mais aussi de plus en plus de voyageurs du coin qui viennent pour des micro aventures qui peuvent compter sur le réseau points nœuds vélo du département du Nord.

Une nouvelle agence de voyages dédiée aux cyclotouristes

Des microaventuriers qui peuvent aussi tenter les voyages clés en main de la toute nouvelle agence les chtis voyages à vélo . Fabien Deprick propose des séjours de 2 ou 3 jours dans l'Avesnois, il peut fournir les vélos, s'occuper du transfert des bagages, pour des circuits autoguidés sur une application où il donne des idées de petites pauses "par exemple dans une ferme pour voir la fabrication du Maroilles, au musée du verre". Il conseille aussi aux voyageurs d'aller poser leur vélo sur un bateau pour une petite croisière sur la Sambre.

Et il s'occupe surtout des hébergements, par exemple la yourte de Sylvie Bonneau ou un gite à Maroilles qui n'a pas le label mais qui accueille comme il se doit les cyclistes. Fabien fait bien attention à ce qu'il y ait un restaurant ou des repas chez les hébergeurs pour ses clients qui viennent d'avaler une quarantaine de kilomètres et qui n'ont pas forcément le courage d'aller trop loin pour aller manger.

Claire n'a pas de vélo chez elle, mais elle est venue de la métropole lilloise avec ses 2 ados pour découvrir l'Avesnois. L'accompagnement de l'agence la rassure, elle n'a plus qu'à pédaler, profiter et déconnecter

"Je suis motarde, ça m'arrive de partir en road trip, mais ce côté vélo, c'est une aventure !"

Pour Florent 16 ans ces périples renforcent en plus les liens avec les petites galères de la route.

Et pour ceux qui préfèrent des itinéraires plus plats, l'agence propose aussi un circuit de 5 jours dans les Flandres.