Antoine Chaudey est le nouveau lauréat du concours des plaidoiries du Mémorial de Caen pour les droits de l'Homme, catégorie avocats. Le Lillois, qui a prêté serment en 2014, a convaincu le jury, dimanche 28 janvier, avec un oral sur l'Etat d'urgence en France. l'avocat de 29 ans a cité le cas d'un certain Maxime, un assigné à résidence. Le vainqueur n'a pas tiré la couverture à lui, espérant simplement "avoir réussi à faire passer un message".

Je pense que la France est à un tournant de son histoire, après les événements dramatique qu'elle a connus. La mise en œuvre de l'Etat d'urgence comporte un certain nombre de risques, et il me paraît important de se questionner sur le bien fondé de ces mesures."