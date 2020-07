L'Axe-Majeur reconnu patrimoine d'intérêt régional

Le monument cergyssois vient d'être distingué Patrimoine d'intérêt régional. Il vient d'en recevoir le label par la région Île-de-France et pourra ainsi bénéficier d'aides financières supplémentaires.

L'Axe-Majeur qui est en pleine rénovation à Cergy dans le Val-d'Oise vient d'obtenir le label "Patrimoine d'intérêt régional" de la région Île-de-France. Une reconnaissance créée en 2017 qui permet de doter les monuments d'aides pour leur restauration.

L'Axe Majeur avec ses grandes colonnes blanches et sa passerelle rouge sont l'oeuvre de Dani Karavan. Il a été installé dans l'axe de la Défense et relie le quartier de l'horloge jusqu'aux étangs artificiels de Cergy-Neuville depuis les années 1980. © Maxppp - Olivier Boitet

Cette distinction ne concerne que les sites qui ne sont pas classés ou qui ne sont pas inscrits aux Monuments historiques du patrimoine francilien. La candidature de l'Axe-Majeur avait été portée par l'association Axe majeur, en lien avec les collectivités territoriales (Agglomération de Cergy-Pontoise, département du Val-d'Oise, région Île-de-France).

Symbole de la ville nouvelle

La labellisation de l'Axe majeur marque la reconnaissance par la Région de l'importance patrimoniale du site et une volonté de pérennisation de cette oeuvre contemporaine unique en son genre", se réjouit l’association. L'installation monumentale avec ses grandes colonnes blanches et sa passerelle rouge sont l'oeuvre de Dani Karavan. Reliant le quartier de l'horloge jusqu'aux étangs artificiels de Cergy-Neuville, l'Axe-Majeur a été réalisé dans les années 1980 dans la continuité de la perspective de la Défense. Il est rapidement devenu le symbole de la ville nouvelle avec douze stations dont la passerelle avec ses portiques, qui surplombe le bassin et qui franchit l'Oise.

L'installation monumentale de l'Axe-Majeur à Cergy dans le Val-d'Oise symbolise la ville nouvelle. © Maxppp - Olivier Boitet

En septembre 2019, 23 sites avaient déjà été distingués par ce label « Patrimoine d'intérêt régional » comme la halle aux fromages à Coulommiers (Seine-et-Marne), emblématique du commerce des spécialités briardes, édifiée en 1887 par l'architecte Jules Chevallier.

200 sites labellisés

La Région vise les 200 sites labellisés d'ici à la fin de la mandature (2021 ou 2022). Pour l'instant, elle en a reconnu une centaine dont neuf gares : celles de Bougival, d'Epinay-sur-Seine, ou même, plus moderne, de la Plaine-Stade-de France (station RER).

La certification Patrimoine d'intérêt régional a été créée il y a un peu plus de deux ans. Elle permet d'octroyer des aides à des sites (témoignages du passé industriel, scolaire, fresques murales, gares, patrimoine culinaire...) qui pourraient présenter un intérêt historique et touristique.

Les aides financières (500.000 euros maximum et 30 000 euros supplémentaires pour la valorisation du site) permettent de financer des travaux de restauration ou d'aménagement. La passerelle de l'Axe-Majeur par exemple est en fin de restauration. Malgré le confinement, le chantier devrait s’achever dans quelques jours. La structure métallique longue de 330 mètres va retrouver son rouge étincelant. Une rénovation qui aura coûté au total 650 000 euros hors taxes.