VIDEO L'éboulement du petit train de La Mure comme vous ne l'avez jamais vu

A l'arrêt depuis 2010 à la suite d'un éboulement, le petit train touristique de La Mure (Isère) devrait bientôt renaître mais ce ne sera pas sur toute la ligne. L'éboulement est trop important et une société de production locale en livre des images saisissantes!

On peut toujours dire que l'éboulement est "très important", que réparer "coûterai trop cher" et même citer les m3 de roches effondrées, rien ne vaut l'image pour saisir ce que représente l'éboulement qui, en octobre 2016, a coupé la vieille voie de chemin de fer qui servait à acheminer le charbon des mines de La Mure et du plateau matheysin, et qui avait été transformée en ligne touristique. Alors que ce train devrait connaître fin mars/début avril le nom de l'entreprise désignée par le département pour le reprendre sous forme de délégation de service public, ces images captées avec un drone par la société de production "Mésange Production" - basée en matheysine - montrent pourquoi cette reprise ne se fera que sur la partie haute du tracé. Entre l'éboulement et La Mure.

Une ruine antique

"Moi j'avais jamais vu", confie le réalisateur Laurent Moyet "j'avais vu comme tout le monde, de loin , du belvédère ou d'ailleurs... et c'est vrai que c'est assez effrayant. On a l'impression de découvrir une ruine antique pratiquement [...]. Ça c'est éboulé entre deux tunnels donc au fond de cette combe, il y a une partie qui est complètement détruite on voit même les fondations du tunnel c'est à dire que ça c'est raviné en dessous... donc on voit que le tunnel tient on ne sait pas comment".