L'école de danse Lucile Charbonnier de Guéret ferme ses portes

L'école de danse de Guéret ne rouvrira pas à la rentrée. A sa tête depuis 18 ans, la danseuse Lucile Charbonnier a décidé de tourner d'arrêter les cours, et de "commencer un nouveau chapitre" dans sa vie. Une décision brutale qui s'est imposé à elle un soir de juin dernier. "Mon corps a lâché, raconte-elle. Ca faisait des mois et des mois qu'il m'envoyait des signaux d'alerte que je refusais d'écouter et un soir il a réellement lâché." Un électrochoc pour cette danseuse maman de deux enfants dont une fille de 8 ans. "Elle m'a un peu secoué les puces en me disant qu'elle préférait avoir une maman qui arrête de danser et qui va bien plutôt qu'une maman qui danse mais qui ne va pas bien."

Car pendant des années Lucile Charbonnier a eu un rythme effréné. Entre les cours de danse , l'administration de l'école dont elle est la directrice, elle a rarement eu l'occasion de diner en famille le soir. Une rythme de vie compensé par "toute la joie, les sourires, les échanges que j'ai pu avoir avec mes élèves." Des élèves qu'elle a pu voir grandir : "Quand vous avez des élèves qui commencent à vous amener leurs enfants, on se rend compte qu'on prend un peu de bouteille," sourit-elle.

Une décision prise après plusieurs mois de crise sanitaire

A ce trop-plein est venu s'ajouter les conséquences de la crise sanitaire. "J'ai perdu le sens de mon métier. Il y a eu tout un côté administratif très lourd à gérer, on était forcément pas soutenues ou accompagnées. On a été beaucoup baladées entre le ministère des sports et celui de la culture. Un coup les cours étaient en présentiel, un coup en visio. Quand on a repris en mai, il fallait courir après les protocoles sanitaires. Ca a été très lourd. J'ai fait un burn-out physique."

"Ce n'est pas un adieu"

Mais Lucile Charbonnier a quand même souhaité assurer le spectacle annuel. Un évènement très attendu chaque année à Guéret par les familles. "Souvent les mamans y dansaient avec leurs enfants, c'était un chouette moment", raconte la professeure qui a "toujours beaucoup aimé le côté familial de l'école de danse." Cette année malgré les protocoles sanitaire, elle a donc tenu à organiser un évènement à huis clos, avec les petites le matin et les grandes l'après-midi. "Je suis très contente de la façon dont on s'est dit 'au revoir', et j'ai insisté, ce n'est pas un adieu. C'était très intimiste et il y a beaucoup de larmes mais aussi énormément de sourires," raconte-elle, émue. "Ca aussi ça reste un super souvenir."