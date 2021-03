L'école de la Comédie de Saint-Étienne ouvre ses cours de chants aux étudiants

La Comédie de Saint-Étienne ouvre ses cours de chant aux étudiants stéphanois. L'initiative vient des élèves comédiens de l'école de la Comédie. Déjà mobilisés pour la réouverture des théâtres, ils veulent aussi afficher leur solidarité avec les étudiants en difficulté à cause de la crise sanitaire.

Une heure et demi de chant gratuite pour quitter son logement étudiant et retrouver un peu de contact humain. C'est ce que propose depuis quelques jours l'école de la Comédie de Saint-Étienne : elle ouvre ses cours de chant aux étudiants de l'université Jean Monnet, de l'école d'architecture et de l'école de design.

Plusieurs élèves comédiens dont Estelle Brémont sont à l'origine de cette initiative. Mobilisés pour demander la réouverture des théâtres, il leur est difficile d'être sur place 24H sur 24 alors ils ont cherché "d'autres modes d'occupation de la Comédie, d'ouverture en restant dans la légalité. On a appris qu'on pouvait accueillir des étudiants partenaires de la Comédie." De là vient rapidement l'idée de "partager nos cours techniques."

"D'utiliser son corps, utiliser sa voix, ça nous semblait être une forme de solidarité intéresse" explique Estelle Brémont. Mathilde et Manon, étudiantes en master d'anglais et en design ont sauté sur l'occasion. Elles suivent ensemble des cours de théâtre, à l'arrêt depuis le début de la crise sanitaire. Au-delà du cours en lui même "c'est vraiment le fait d'être ensemble, de partager un moment avec des personnes qu'on ne connait pas, de faire une activité qui change d'être sur son ordinateur pour ses cours" souligne Mathilde.

On a pu tous discuter, échanger, pas parler uniquement de militantisme ou de lutte mais avoir des discussions qu'avant on avait dans les bars autour d'un verre.

Pour les deux étudiantes, c'est aussi une façon d'afficher leur soutien au monde de la culture. Le militantisme bouillonne à La Comédie mais pas dans toutes les conversations assure Estelle Brémont. "On a pu tous discuter, échanger, pas parler uniquement de militantisme ou de lutte mais avoir des discussions qu'avant on avait dans les bars autour d'un verre."

Et si "dans l'inconscient collectif les gens qui font du théâtre, ils hurlent partout, ils sont hyper extravagant, c'est pas vrai ! On ne fait pas si peur que ça" s'amuse la future comédienne. "Tout le monde est le bienvenue."

Le prochain cours de chant ouvert est prévu mercredi 24 mars de 14H à 15H30, sur inscription à l'adresse comedie-en-lutte@hotmail.com. Les cours de yoga devraient aussi bientôt ouvrir aux étudiants stéphanois.