"Urgent, école en danger". Le tract est on ne peut plus clair. L'école de musique de Buxerolles, dans la Vienne, pourrait mettre la clé sous la porte à la fin de la saison, si l'association ne trouve pas de remplaçant à son actuelle présidente. Aujourd'hui, il n'y a pas de candidat.

Buxerolles, France

Elle est à la tête de l'école de musique de Buxerolles depuis huit ans. Fabienne Texier va passer la main à la fin de la saison "à bout, et plus aussi motivée qu'avant", reconnaît-elle. Le problème, c'est que cela fait deux ans qu'elle cherche une porte de sortie et, à chaque fois, le même refrain, aucun candidat déclaré. Du coup, elle rempile contrainte et forcée. "Mais cette fois, je ne céderai pas", prévient-elle. Une mise en garde qui ne motive pas pour autant, ça ne se bouscule pas au portillon pour prendre sa succession.

L'association pourrait donc baisser le rideau, après 23 ans d'existence. Et plus que jamais, la fin est proche. "C'est une décision lourde de conséquence et que je souhaite pas, mais à un moment donné, je n'en peux plus. Je n'ai plus d'enfants dans l'école, et j'aspire à autre chose, j'ai d'autres activités à côté et gérer une association, ça prend du temps. Aujourd'hui, je n'ai plus une minute à moi, donc je dis stop."

"Aujourd'hui, plus personne ne veut s'investir, les adhérents consomment comme si on était un service", Fabienne Texier, présidente de l'école de musique de Buxerolles

Fabienne Texier dénonce de manière plus globale, un manque d'implication dans les associations, de considération également. "Nous avons 150 adhérents, et quasiment tous paient une cotisation qui dépasse les 350 euros. Ils ont l'impression qu'avec ce prix élevé, ils ne nous doivent rien. Pire, aujourd'hui, plus personne ne veut s'investir, les adhérents consomment comme si on était un service. Ils ne se rendent pas compte que derrière, il y a des bénévoles qui font tourner la boutique, et que sans nous, ça tournerait pas."

"Quand on se retrouve avec un seul adhérent aux assemblées générales, on voit bien que ça n'intéresse personne", Fabienne Texier, présidente de l'école de musique de Buxerolles. Copier

14 professeurs de musique sous la menace d'un licenciement

Pour Daniel Vincent, le prof de batterie, les cours à Buxerolles représente la moitié de son salaires mensuel. © Radio France - Adrien Bossard

Derrière cette menace de fermeture, ce sont 14 professeurs de musique qui sont dans l'attente. Pour certains, comme Daniel Vincent, le monsieur batterie de l'école, les cours à Buxerolles représentent 50 % de son salaire mensuel. "Je donne 9h de cours ici, plus d'autres d'ailleurs. Si je n'avais pas Buxerolles, je ne m'en sortirai pas. Alors, je fais comment si elle ferme ? Partout, c'est pareil. Les écoles de musique n'ont pas de besoin, c'est même l'inverse. Alors, je cherche où ?"

Une assemblée générale extraordinaire est prévue courant avril. La réunion de la dernière chance pour trouver un chef d'orchestre, sans quoi c'est la fin de la partition.